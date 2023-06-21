芯駖@COLLAR曾獲讚聲線有梅艷芳影子　翻唱《似水流年》磁性驚喜

講到女團COLLAR的歌唱擔當，一般人都會想起兩位已出單曲的成員陳泳伽（Winka）和邱彥筒（Marf），而入行前教跳舞的芯駖，則是屬於跳舞擔當。不過2個月前她上音樂節目《Music Panda》表演時，唱功被指驚喜，聲線偏低沉的她更獲讚有梅艷芳影子。

《Music Panda》主持人KB曾大讚芯駖聲線似梅艷芳，更即場叫她唱《似水流年》。（節目截圖：《Music Panda》）

節目上，主持人KB（李健宏）表示：「唔知點解我覺得芯駖把聲有啲似梅艷芳，啱啱聽完你唱歌覺得妳把聲好有磁性，如果我自肥，你可唔可以唱《似水流年》？真係㗎！試下！」芯駖就按要求即場唱了幾句，KB聽完即大讚：「好好聽！我唔記得我要問咩。」網友都有留言指芯駖唱歌好聽，指其聲線有磁性、辨析度高、唱功有進步等，更有粉絲跪求她出Full Version。

芯齡當時應邀唱了幾句《似水流年》，網民跪求唱晒成首！（節目截圖：《Music Panda》）

昨日芯駖果然翻拍了一條片，在結他伴奏下翻唱《似水流年》，聲線溫柔，網民大讚驚喜。隊友Winka鼓勵：「你嘅中低音同低音治療了我 好溫柔的 突然好想你喔」而當日欣賞芯駖聲線的KB都有轉發，並說：「找數真女子！講得出，出隻《似水流年》Cover就真係出！有料！衰鬼，仲要幾好聽喔」

他們留言鼓勵，指她搵啱適合自己的方向，例如：「鍾意芯駖磁性嘅聲音！」「唱梅姐呢首經典歌曲要有啲歷練才能將作品昇華，芯駖做得好好👍🏻」「唱歌對自己要自信，你唱得已經有進步，大家係知道，別忘記你係全民造星lV第四名」「芯駖唱《木紋》都好好聽㗎，你聲底就係適合唱呢類型嘅歌，而家唔係好多呢啲歌手，搵到方向就繼續啦，支持你！」

芯駖在結他手Loka伴奏下，唱出《似水流年》，獲不少網民讚賞，指她的聲線很適合。（YouTube：Sumling 李芯駖）

芯駖這條片是自資推出。

其實芯駖不止有拍唱歌Cover，也有拍Dance Cover，今年生日時她拍了一段《Open Up》的Dance Cover，舞姿嫵媚，女人味大爆發，難怪有人說她的實力嚴重被低估！