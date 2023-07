Lewis Capaldi妥瑞症再度發作　宣布暫別樂壇下半年專心養病

蘇格蘭創作歌手Lewis Capaldi憑歌曲《Someone You Loved》爆紅,其搞笑又不修邊幅的形象深得網民及歌迷愛戴。一直飽受妥瑞症(Tourette Syndrome)困擾的Lewis早前在Glastonbury音樂節上表演時,妥瑞症再度發作。台下歌迷見狀立即全場大合唱,為Lewis唱完整首歌曲,場面令人動容。

在片段中看到,當Lewis在獻唱《Someone You Loved》期間面部及四肢突抽搐,更一度唱不下去,獻唱數以萬計的觀眾及歌迷知道Lewis妥瑞症再度發作時,立即全場大合唱,為Lewis度過艱難時刻,對於觀眾的舉動,Lewis亦非常感動。

事後Lewis在Instagram發文談及當日的情況,除了向觀眾道歉及致謝之外,並宣布取消日後的巡演安排,下半年專心修養:「事實上,我仍正在適應與克服妥瑞症帶給我的影響。從上週六的表演中很明顯的可以得知我需要花更多時間恢復我的身心健康,這樣我才能繼續在舞台上做我喜歡做的事情。」

粉絲得知消息後紛紛留言及讚好給予Lewis支持,並希望他能順利度過人生難關。另外,有大批網民看到Lewis的表演片段後,都表示看到Lewis等待症狀緩和後,拿回咪繼續完成演出,而台下觀眾互相支持的感人場面讓不少人感動落淚:「我看哭了」、「Lewis好敬業,希望他能克服病症」、「粉絲同心合唱真係好感人」。

Lewis於5月才剛剛推出了新專輯《Broken By Desire To Be Heavenly Sent》。(IG圖片)