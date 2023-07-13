中年好聲音2｜超多圈中人參賽　導演顏金達獲一致好評成大熱

《中年好聲音2》今年4月開始接受報名，6月和7月先後進行了三輪海選，反應空前熱烈。今季成功吸引了逾5000人報名參加，加上今年新增全球招募，同時吸引了來自五湖四海的「好聲音」參加比賽。剪輯海選試音情況的《中年好聲音2 100強大召集》將於本周日晚（16日）10點翡翠台播出，節目由許文軒主持。

主持許文軒會訪問一班參賽者。

今季《中年好聲音》成功吸引了逾5,000人報名參加。

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今季海選出現不少實力唱將，當中42歲的顏金達大獲好評。深情獻唱《你是我的眼》的他，獲伍仲衡大讚有「穿透力」，周國豐指：「相信你係其中一個會被睇好嘅參賽者。」而46歲的麥素華Rock爆獻唱《I Hate Myself For Loving You》亦贏得好評，素華生了六名子女，最大的29歲，最小的也19歲，她指仔女們都很支持她參賽。

42歲顏金達一鳴驚人，暫時最被睇好。

六孩之母麥素華Rock到爆。

至於35歲的趙芮嵐則唱得又睇得，曾參加新秀的她現為全職媽媽，育有三子的她無論樣子或身形均保養得宜，十分省鏡。今季參賽者與上季一樣有不少是「生命鬥士」，51歲的陳寶雄3年前糖尿上眼，導致現時右眼視力幾近是零，而左眼情況亦開始變差；熱愛創作的寶雄原來曾為劇集《天地豪情》主題曲《說天說地說空虛》作曲填詞，今次參賽只為圓夢，他說：「最大夢想係希望再寫到TVB劇集主題曲，而且可以自己唱番。」

51歲嘅陳寶雄因為糖尿上眼令到右眼視力幾近是零，今次佢參賽主要係希望一圓唱到TVB劇集歌曲嘅夢想。

美妝KOL林若盈都唱得唔錯。

35歲嘅趙芮嵐唱得又睇得，完全睇唔出已經係三個仔仔嘅媽咪。

有些參賽者的歌聲則與張國榮、梅艷芳、張學友、鄭秀文等有些相似，當中以旗袍上陣的鍾維獻唱《但願人長久》獲張佳添大讚：「你聲線好靚，你有少少鄧麗君嘅影子，但又聽到你聲底係屬於你自己。」伍仲衡則笑言：「諗起龍婷。」

以旗袍上陣嘅鍾維把聲似足鄧麗君。

參賽者中亦有不少熟悉面孔，包括有份演《一舞傾城》的顏仟汶、第一屆《超級巨聲》的劉威煌、90年代歌手鄭梓浩、2003年港姐季軍戚黛黛、前E-kids成員林詠倫、童星出身的「光頭仔」王嘉明、許志安哥哥許志偉、呂良偉弟弟呂良國、鄧兆尊弟弟鄧兆榮和孫耀威妹妹孫美賢等。節目中還有很多臥虎藏龍的「好聲音」輪住登場，亦有不少參賽者專誠來港參賽，包括內蒙古、湖南、瑞士、美國、馬來西亞、台灣、新加坡等地。