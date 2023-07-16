陳奕迅台北演唱會｜被歌迷感動落淚　爆頭兩隻國語碟銷量差到退貨

陳奕迅（Eason）於台北小巨蛋舉行的7場《FEAR AND DREAMS世界巡迴演唱會》正式開鑼，周杰倫、五月天，梁靜茹、張惠妹、張宇、陶喆、林俊傑，林宥嘉、A-Lin、楊乃文、蕭敬騰等均有送花藍祝賀Eason開騷。而Eason亦兩度被台灣歌迷感動到掩面咬牙強忍眼淚，揚言飛吻都不足以表達他的感謝，想逐一給現場每個人情深之吻。



今次相隔7年再於小巨蛋開騷，7場演唱會門票僅7分鐘就賣光，所以昨日Eason也特別感謝觀眾，「你們每一位去搶票的朋友，你太棒啦！真的，七分鐘！完全不知道歌單內容……」有高雄男歌迷大叫：「歌單不重要！」Eason興奮笑道：「真的嗎？你這份熱情我感受到啦！辛苦啦高雄，南部中部，整個寶島的朋友。」

陳奕迅一連七場的台北站演唱會昨晚在小巨蛋開鑼。

為歡迎歌神降臨台灣，歌迷原來精心準備驚喜，現場突然有歌迷舉起「你好嗎，好久不見」，馬上就出現五千人舉起的大型砌圖，寫著「WE LOVE EASON LOVE TW 」大字，並全場一起拍掌大叫：「Eason！Eason！！」讓Eason非常震撼，呆在當場，他感動到眼濕濕，卻掩著臉不想讓人看到他忍淚，良久鎮定情緒才拿開雙手說：「好嘢呀！好犀利！嘩！我真的很感動……嘩，真的太厲害啦你們！我也愛你們！我非常愛你們，非常謝謝！不知道要說什麼才好了，我唯一想做的，就是跟你們每個人親一下！不單親臉喔，親臉都不夠表達我的愛意！現在沒辦法，我只得今晚回到酒店房間，幻想這裡一萬人……幻想親你們，啜啜啜，可能要親到早上！哈哈！哎呀，本來很多話準備講，都忘了……」

5000歌迷舉起大型砌圖，寫著「WE LOVE EASON LOVE TW 」大字，並全場一起拍掌大叫：「Eason！Eason！！」

Eason被台北歌迷炮製的驚喜感動到眼濕濕，事後表示：「見到嗰一刻真係感動到由心震出來，咩都唔識講……係好感動！」

Eason又向觀眾說：「今天歌單粵語歌比較多，所以提供一些字幕去彌補給聽不懂廣東話的朋友，希望你們會慢慢了解演唱會要講的信息。等我70歲，創作力已經沒有，我就來個陳奕迅經典歌單演唱會，到時候希望大家再來捧場，《K歌之王》、《愛情轉移》、《十年》那時再唱，哈哈哈！」現場有觀眾大叫《淘汰》，Eason答：「係喎，也不錯，周杰倫！哼！我想好台北開七場，他在香港也開七場，算什麼意思！這個後輩太不懂……哈哈哈，我開玩笑啦！聽說場館外面，他給我祝福的花籃是最大最漂亮的，謝謝杰倫。」

Eason說70歲還要再來台灣開演唱會。

Eason 又問觀眾，假如下次再開演唱會，他單是唱歌不聊天如何，歌迷大叫「不可以」，Eason笑道 : 「這樣聊，演唱會要四個小時了！你放過我吧，我快50歲啦！可有人又說，張學友還在唱，他六十多啦！我恨張學友！哈哈！他不唱就好了嘛！哈哈哈……」

Eason感謝台灣歌迷包容歌單有很多他們未必聽懂的廣東歌。

到Encore部份，Eason一共選唱了三首歌，〈一滴眼淚〉、〈預感〉 〈十年〉，他表示1996年12月5號，台灣的立得唱片賜予他非常重要的機會，讓他來到台北並擁有第一張國語唱片《一滴眼淚》，同時他也忍著淚說 : 「沒有這個機會，我現在不會在台上，我很想借你們掌聲感謝一下他們，所有幫助過第一張唱片的所有的朋友們。我最初來台北時，國語也沒有聽得很懂，所有人，包括地瓜粥的老闆都對我非常友善，這個地方給我很多很多愛。」

Eason感謝台灣歌迷的熱情，指自己1996年初來台灣時，遇到的每個台灣人都對他很友善。

他續說：「來台灣住三個月，我還記得是住在公司宿舍，在光復南路，我們住在二樓，一天我出去找東西吃時，看到一箱一箱我的卡帶唱片搬回來，我問同事，嘩！賣得很好嗎？這麼快補貨？但台灣同事說，是退貨！哈哈。當年只賣了一萬七千多張，新人來說算是……蠻差的，可是公司還要支持讓我發第二張唱片《醞釀》，但結果賣得更差。不過我當年對賣得好不好沒放心上，只是覺得自己很幸運！」