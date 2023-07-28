甄子丹19歲女甄濟如正式出道做唱作新人　新歌MV跳唱大曬高挑身形

甄子丹與汪詩詩相愛多年一直都是圈中模範夫妻，早前兩人結婚20周年，甄子丹特別為愛妻在意大利科莫湖邊補辦一個盛大的婚禮，而甄子丹女兒甄濟如（Jasmine）因身材高挑及樣貌與媽咪詩詩撞樣而成為網民焦點。今日Jasmine在微博正式宣布加入Sony音樂-RCA唱片中國（大中華地區），並發布了首支單曲《idk（對等關係）》！

甄濟如正式出道做唱作新人！（微博圖片）

Jasmine在微博正式宣布加入Sony音樂-RCA唱片中國（大中華地區）。（微博圖片）

現年19歲的Jasmine樣子甜美，更遺傳了媽咪的高挑身形。自細已展現才華，7歲時開始嘗試作曲，至今已儲落多達70多首作品。在首支單曲MV中，Jasmine採用Pop與R&B的曲調，在輕快的節奏帶出甜美感。至於歌詞方面，透過不確定的關係來帶出自愛，不用為了另一半委屈自己，想要愛別人，首先要愛自己。

今日發布了首支單曲《idk（對等關係）》。（MV畫面·）

Jasmine在MV中大顯舞技。（MV圖片）

Jasmine在MV中大顯舞技。（MV圖片）

Jasmine樣子甜美。（MV圖片）

索尼音樂大中華地區CEO Andrew Chan透露，看過Jasmine 9歲在公開場合唱歌後大讚她注定要成為明星，更指Jasmine的才華和熱情，將帶領她到達難以企及的高度。談到出道心情，Jasmine表示：「很幸運能夠將音樂上的家落在RCA唱片。這一切的感覺很奇妙，在我追尋音樂、歌唱夢想的道路上，很開心能夠加入這個大家庭。」

另外，Jasmine已兩年前考入國際知名音樂學府美國伯克利音樂學院（Berklee College of Music），不少圈中藝人包括王力宏、歐陽娜娜、王源等都出自該校。其實除了Jasmine之外，圈中有不少星二代不但遺傳了父母的優良基因，更是品學兼優，當中亦不乏學霸！