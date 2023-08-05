張繼聰新歌《日薄西山》贈老婆　女兒陪伴完成︰中年人的情歌

張繼聰與謝安琪結婚16年，二人婚姻家庭生活一直甜蜜美滿，不時也在社交平台分享浪漫趣事，今年首度發佈單曲《日薄西山》，就是要跟歌迷分享自己近年對「愛情」的另一番體會。《日薄西山》亦是繼《K型》後，再寫一首歌送給太太謝安琪，表達對太太的愛，作為他們一個美好的婚姻紀錄。

《日薄西山》是繼《K型》後，再寫一首歌送給太太謝安琪。（網上圖片）

談到《日薄西山》的由來，張繼聰分享，有天在腦海裡突然聽到副歌的旋律，就隨即坐在鋼琴前作曲，女兒Kakaball 當時都坐在他旁邊一起彈琴耍樂，陪伴他完成《日薄西山》。隨即作品交予李智勝進行編曲，張繼聰第一次聽完編曲後，腦海中即只剩下「至死不渝」這四個字。

無論是公開場合還是私下發文，張繼聰都不時跟太太放閃。（張繼聰Facebook）

張繼聰認為「至死不渝」一詞在不同年紀會有不同感覺，年輕時是很浪漫、望向將來的詞語，亦可能是為逗女朋友開心；但到某個年紀，就會覺得「至死不渝」是包括過去與將來，這四個字是有無限的重量，而對他來說，這是非常認真的四個字，極具重量及價值。他補充：「我覺得要做到至死不渝要好有修為，在這段關係上要付出、投入，每日都要做到如初咁相處。人生走到盡頭仲喺埋一齊，先令到至死不渝更加珍貴，唔係一張空頭支票。人一定有高低起伏，但係會明白『呢單嘢真係唔容易，但我哋會繼續向前行』，先令至死不渝更浪漫同認真。」

近年放閃都包埋一對仔女。（張繼聰Facebook）

收到小克為《日薄西山》填詞後，張繼聰覺得有很多的畫面，都聯系到他與太太Kay的婚姻：「可能同小克參與對方太多的人生重要經歷，好多事情不用說都能互相了解，歌詞好多嘢都係度身訂造。睇歌詞嗰陣好感動，裡面提及許多夫妻之間的相處，一齊行過的高低起伏、互相扶持，對於我同太太都非常有共鳴。我好鍾意其中一句歌詞『東山見晨早 西山證人老』，因為呢個都係我同太太而家嘅階段，去到中年，未落山，但見到落山嘅路，人生當行到一半，我覺得心境上非常貼切，無論高低起伏，我同太太都一齊面對，互相扶持。」而談到最符合自己婚姻的歌詞，他指是「共處幾十年 唯獨你手若綿 給我一世輕挽」，因為「我覺得我同太太就係咁，無論遇上甚麼事，都同太太的一雙手輕輕扶著對方，呢樣嘢係好感動。」

張繼聰亦笑言《日薄西山》是屬於中年人的情歌，對於他來說，情歌並不是後生仔專利，無論去到甚麼年紀，都可以擁有情歌：「同以前對比，情歌未必係嗰種我哋望住將來好多幻想、好多憧憬。因為我身邊都好多朋友結咗婚好耐，生活可能磨蝕咗情侶一啲關係，好多嘢要處理，冇咗20幾歲嘅甜蜜，但可唔可以仲有嗰份浪漫呢？我覺得應該需要有，所以呢首歌同年輕人嘅情歌有少少唔同，入面講嘅嗰種心態都係另一種階段，係另一種浪漫甜蜜的感覺，比大家年輕的幻想更美妙。」

張繼聰更笑指建議這首歌適合成熟的男仕送給另一半：「希望《日薄西山》可以讓比較成熟有韻味的朋友送畀另一半；可能係激嬲咗另一半，或者有時男士想買玩具之前，可以先送呢首歌畀另一半打個底，送畀老婆冧一冧先。」