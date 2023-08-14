韓勝宇演唱會｜大讚香港粉絲最熱情　High爆除外套曬養眼肌肉

韓國男團VICTON出身的韓勝宇今晚（13日）完成首個香港個人演唱會《2023 HAN SEUNG WOO SPECIAL LIVE - ONE HONG KONG》，出道後首次訪港的他大讚香港粉絲是巡演五站中最熱情，期間更一度High到除外套曬肌肉，大派福利。



韓勝宇首個香港演唱會完滿結束。（梁碧玲攝）

韓勝宇今晚以《Intro》和《Dive Into》為演唱會揭開序幕，其後他隨即向觀眾打招呼，他表示首次來到香港心情激動，並講到連後台工作人員都驚訝於香港粉絲的熱烈反應。韓勝宇分享來港後第一次品嚐港式奶茶，大讚好飲外，亦表示此行香港行會尋找不同美食。其後韓勝宇亦帶來了《Sacrifice》等大熱歌曲，唱到《Runnin' High》時，他更突然脫去外套，大曬滿滿肌肉的養眼好身材，大派福利後引來台下尖叫聲連連。

韓勝宇大讚香港香港粉絲是巡演五站中最熱情。（梁碧玲攝）

演唱會尾聲，韓勝宇約定粉絲下次再見時，有觀眾在台下用韓文大叫「沒有錢」，引來全場一陣笑聲。聽到觀眾意外的答案，韓勝宇也一時間未能即時回答對方，場面相當搞笑。後來韓勝宇講到：「我也不知道說甚麼好，但努力工作就有錢，我會替大家祈禱，希望大家都能賺很多錢......不過當然健康才是最重要，健康的話我們才可以見面和花錢。」試圖打圓場的模樣獲粉絲大讚可愛。

韓勝宇大曬爆肌好身材。（網上圖片）

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