陳泳伽Winka曾因聲帶受傷半年感挫敗　新歌講堅持追夢定有人欣賞

COLLAR成員陳泳伽（Winka）三月推出個人單曲《一手造成》，在網上點擊突破百萬後，昨日（14/8）再推出新歌《奇異小姐》。今次新歌不再談情，反而以勵志、追夢為題，無論遇上幾多挫敗也好，只要堅持着、不斷嘗試，終歸可以達成目標，就如Winka的音樂路一樣，經常遇上挫敗，但她依然屢敗屢戰，勇往直前。



Winka新歌以勵志和追夢為題。

《奇異小姐》MV講述一個戲劇演員的故事，從而帶出永不放棄、追求夢想的訊息，Winka表示：「面對自己追求嘅嘢，好多時喺過程都會遇上挫敗，可能因為不成熟，或者未有經驗，不停做好多令自己未成功嘅嘢，但只要Keep住係咁試，你嘅堅持帶點傻氣，亦會有人懂得欣賞你，見到你嘅好。」

Winka覺得堅持嘗試，就一定會有人見到你的好。

提起挫敗，Winka自言經常會遇上：「可能我對自己要求比較高，亦希望身邊嘅人會鍾意自己嘅嘢同音樂作品，但好多時覺得做得唔夠好而有挫敗感。」音樂路上，Winka表示最大一次挫敗，莫過於聲帶受傷，她謂：「曾經因為聲帶受傷而唱唔到高音，嗰時嘅我，係要逐個Key去練番，差不多花咗逾半年時間先練返以前嘅聲線，而呢件事，對於我喺今次首歌上有好大啟發，就算挫敗過，只要唔好放棄，搵適合方法，加一啲時間去重拾步伐。我相信努力唔會白費，上天同身邊人一定會睇到。」

Winka曾因聲帶受傷，用了半年時間才練回以前的聲線，當時她十分挫敗。

此外，問到Winka剛完成團歌《idc》後，緊接便推出個人歌曲《奇異小姐》可感壓力？Winka指：「做團歌好開心，可以做到不同嘅作品畀大家，可以話係期待已久，唔覺得有壓力，呢段時間推出團歌再加自己歌，成件事感覺好圓滿。」Winka亦透露今年會推出4首單飛歌曲，餘下的兩首歌，她希望嘗試曲風上跟過往有所不同，呼籲大家密切期待。