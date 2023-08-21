Kiri T與MC合唱走音自責稱事業玩完　MC恥笑後貼走音片另類安慰

MC張天賦日前與Dear Jane合體開騷，其中一個環節，MC與同門的唱作歌手Kiri T合唱，點知Kiri T卻意外失準走音，更被公司同事等取笑，她自嘲事業生涯是否要玩完。雖然MC都有份恥笑，但事後他就貼上自己舊日的走音片，兼且以另類方式安慰。



唱作歌手Kiri T早在09年，就以15歲之齡為容祖兒等不同歌手作曲，自己亦推出過多首英文歌，到去年轉投華納後，她開始唱廣東歌《扭擰雪糕屋》、《歧義種子》及《關我蛋治》等廣東歌，亦與MC合唱自己作曲的《世一（不可一世）》。前晚MC與Dear Jane的《拉闊音樂會》上，Kiri T就與MC合唱這首歌，然而在高音位卻忽然走音，讓她自責不已。

Kiri T獲邀擔任MC和Dear Jane的演唱會嘉賓，卻在高音位失準，讓她自責不已。（IG@kiri_thy）

Kiri T早前推出新歌《關我蛋治》。（IG@kiri_thy）

Dear Jane同MC日前合體開騷。（資料圖片/梁碧玲攝）

Kiri T在限時動態貼上走音一刻的短片，寫下：「Is this the end of my career？（我的事業生涯是否要完結了？）」影片後段更見到MC、Dear Jane的Tim重聽她走音、大力恥笑並模仿她，讓她哭笑不得。

Kiri T十分沮喪，問事業是否要玩完。（IG@kiri_thy）

但這當然只是搞笑，事實上MC都很擔心Kiri T不開心，他說：「雖然表演可能真係未如理想，但向好嗰邊諗，10年後冇人會記得我唱得好嘅100次記憶棉，但會記得走咗音嘅一次，亦係件好開心嘅事。（如果睇開咗嘅話）」之後MC更附上自己18年走音的Busking片，他當時破音後一樣被身邊的朋友恥笑，相信他的用意是安慰Kiri T，告訴她誰未出錯過。

但事實上，左下角的安慰才是MC想跟Kiri T說的話。（IG@mcheung1201）

MC還貼上了18年Busking時的走音舊片，相信他是想說，即使今日大家都覺得他是實力派歌手，但他亦一樣有出錯的時候。（IG@mcheung1201）

雖然到合照時MC仲笑緊，但其實他很有心。（IG@kiri_thy）

Kiri T另外貼了幾段當晚的合唱片，說：「我哋下次都係唱返英文 Sor」而字裡行間都感受到她仍然沮喪，但她仍感激MC當場忍到笑。之後她鼓勵自己：「OK THIS IS GONNA BE MY LAST POST ABOUT THIS!!!! I WILL DO BETTER NEXT TIME!!!（這是我最後一個有關的貼文了！我下次一定會做得更好！）」

Kiri又表示下次同MC唱英文歌比較好。（IG@kiri_thy）