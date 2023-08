Kiri T與MC合唱走音自責稱事業玩完　MC恥笑後貼走音片另類安慰

MC張天賦日前與Dear Jane合體開騷,其中一個環節,MC與同門的唱作歌手Kiri T合唱,點知Kiri T卻意外失準走音,更被公司同事等取笑,她自嘲事業生涯是否要玩完。雖然MC都有份恥笑,但事後他就貼上自己舊日的走音片,兼且以另類方式安慰。



唱作歌手Kiri T早在09年,就以15歲之齡為容祖兒等不同歌手作曲,自己亦推出過多首英文歌,到去年轉投華納後,她開始唱廣東歌《扭擰雪糕屋》、《歧義種子》及《關我蛋治》等廣東歌,亦與MC合唱自己作曲的《世一(不可一世)》。前晚MC與Dear Jane的《拉闊音樂會》上,Kiri T就與MC合唱這首歌,然而在高音位卻忽然走音,讓她自責不已。

Kiri T獲邀擔任MC和Dear Jane的演唱會嘉賓,卻在高音位失準,讓她自責不已。(IG@kiri_thy)

Kiri T早前推出新歌《關我蛋治》。(IG@kiri_thy)

Dear Jane同MC日前合體開騷。(資料圖片/梁碧玲攝)

Kiri T在限時動態貼上走音一刻的短片,寫下:「Is this the end of my career?(我的事業生涯是否要完結了?)」影片後段更見到MC、Dear Jane的Tim重聽她走音、大力恥笑並模仿她,讓她哭笑不得。

Kiri T十分沮喪,問事業是否要玩完。(IG@kiri_thy)

但這當然只是搞笑,事實上MC都很擔心Kiri T不開心,他說:「雖然表演可能真係未如理想,但向好嗰邊諗,10年後冇人會記得我唱得好嘅100次記憶棉,但會記得走咗音嘅一次,亦係件好開心嘅事。(如果睇開咗嘅話)」之後MC更附上自己18年走音的Busking片,他當時破音後一樣被身邊的朋友恥笑,相信他的用意是安慰Kiri T,告訴她誰未出錯過。

但事實上,左下角的安慰才是MC想跟Kiri T說的話。(IG@mcheung1201)

MC還貼上了18年Busking時的走音舊片,相信他是想說,即使今日大家都覺得他是實力派歌手,但他亦一樣有出錯的時候。(IG@mcheung1201)

雖然到合照時MC仲笑緊,但其實他很有心。(IG@kiri_thy)

Kiri T另外貼了幾段當晚的合唱片,說:「我哋下次都係唱返英文 Sor」而字裡行間都感受到她仍然沮喪,但她仍感激MC當場忍到笑。之後她鼓勵自己:「OK THIS IS GONNA BE MY LAST POST ABOUT THIS!!!! I WILL DO BETTER NEXT TIME!!!(這是我最後一個有關的貼文了!我下次一定會做得更好!)」

Kiri又表示下次同MC唱英文歌比較好。(IG@kiri_thy)