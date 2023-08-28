專訪｜MC張天賦望衝出亞洲開騷　透露完澳門騷：會喬裝偷去玩

人氣歌手MC張天賦近年憑紮實的唱功吸引大批樂迷，代表作包括《反對無效》、《記憶棉》、《小心地滑》、《老派約會之必要》等多首大熱歌曲。MC即將在國慶黃金檔期 ，2023年9月30日至10月1日於澳門威尼斯人金光綜藝館舉行一連兩場首個澳門個人演唱會《This is MC LIVE IN MACAU》，早前優先預售時在30分鐘已售罄，可見魅力驚人。MC接受《香港01》訪問率先透露演唱會籌備情況及進度。

MC今次澳門個唱，票價分為四種，包括最貴$1388、$988、$788及最平$588。（葉志明攝）

MC今年初在紅磡香港體育館舉行一連三場《This is MC》演唱會，反應熱烈全場爆滿！他分享上次開香港紅館演唱會喉嚨紅腫導致壓力好大，並表示：「嗰陣同一時間要排歌又要記走位，又要排舞點樣抄興個場。種種因素令我壓力好大，坦白講頭兩日都唔係咁享受個Show ，似係checklist一樣咁完成，冇好好咁感受個Show，今次希望能放鬆心情去感受。」講到上次紅館騷美中不足想改善的地方，他笑言：「可能是聲音狀態，又可能係走位同跳舞，或者自彈自唱。」

MC預告9月5 日即將會推出新歌，透露有可能會在演唱會首唱 。（葉志明攝）

MC分享上次開香港紅館演唱會喉嚨紅腫導致壓力好大。（葉志明攝）

在入行前已累積不少街頭Busking演出經驗，他憶述：「我都係街頭Busking出身，享受呢種表演形式，好希望喺休閒舒服冇壓力下能隨時隨地經過唱兩嘴，但而家一唱就好多人圍觀會阻塞，所以諗緊點樣快閃。 」對於入行前夢想職業，他則回應：「之前有諗過出唔到道就嘗試去做DJ、司儀又或者綜藝方面發展。想做司儀原因係學會如何去控制節奏，去畀反應人，都係好難的工作，如果做到好有成功感。」

MC出道前唸過做DJ、司儀又或者綜藝方面發展。（葉志明攝）

至於演唱會籌備情況，他說快將進入綵排階段，準備了練歌及排舞。被問到目前健身進度，他說：「我態度已經去到是但啦！操到幾多就騷咩囉！可能手指頭操到有成績就俾人睇吓，如果唔係就音樂為主。」提到會否考慮巡迴，他指暫時未有計劃，不過會與公司商量。他續指希望前往加拿大表演，並分享：「加拿大話哂都係我讀書時光，如果可以去嗰邊唱，可以順便探朋友，同埋心願係可以衝出亞洲。」

MC心願衝出亞洲開巡迴望。（葉志明攝）

提到難得去到澳門開騷，他說：「想食蟹粥 、豬扒包同葡撻。」被問到有否去過賭場的經驗，他直言有去過，並表示：「我覺得係幾開心嘅娛樂，例如玩吓老虎機，雖然爹哋成日都話係呃人好難中，但我覺得當你成為有少機率嗰部份人嘅感覺係幾開心！完Show我可能會喬裝偷去玩。」