專訪｜Lauv解構《Love U Like That》背後意義：是探索自我的旅程

美國創作歌手Lauv總以憂鬱帶點平靜的電子音樂，以個人情感及經歷走進樂迷的心，《I Like Me Better》、《Paris in the Rain》、《All 4 Nothing》等，坦誠地唱出共鳴，獲得樂壇的肯定。Lauv相隔4年再度襲港開show，接受《香港01》訪問時，透露經歷抑鬱漩渦後，正踏上尋找自我的旅程，回歸尋找快樂的意義，並透過新歌《Love U Like That》發掘自己的全新面貌。



撰文：關穎賢

攝影：陳順禎



Lauv一連兩晚（22及23日）在亞洲國際博覽館舉行《Lauv the between albums tour in Hong Kong》演唱會，接受訪問時獲環球唱片高級副總裁李國揚頒發金唱片獎，表揚專輯《All 4 Nothing》在香港獲得高銷量。

談到剛剛了推出新歌《Love U Like That》的MV，細看歌詞及MV的背後含義不僅僅是一首情歌，Lauv表示起初它確實是一首充滿熱情的情歌，但隨著時間改變，當自己與歌曲共處更久後，自己感到其中更多與我個人共鳴的情感，所以不斷修改歌詞：「我最喜歡的歌詞是『Used to judge myself, now I don't care』，對我來說，它總結了整個歌曲的意思，就是允許自己喜歡自己所喜歡的，不評判自己，不陷入自己的思緒之中。」

Lauv剛剛了推出新歌《Love U Like That》的MV.。（IG圖片）

MV中的藍色長裙象徵著自己邁入新生活，接納自己，踏上探索自我的旅程。（IG圖片）

MV的尾段，Lauv換上了藍色長裙，頭戴閃亮的頭盔駕駛電單車飛馳，問到其特殊的象徵意義，Lauv直言藍色長裙代表了自己：「老實說，我正在經歷一個時期，在這段時間裡，我開始探索了一些我長時間壓抑的事物，我對此感到非常厭倦，這種方式在心理上對我造成影響。這長裙和電單車象徵著我邁入新生活，接納自己，踏上探索自我的旅程。」

提到最近在TikTok談到正在探索自己的性取向，Lauv坦言過去多年自己一直將所有的想法壓抑下去，不過現在不打算給自己貼上任何標籤，所以現在會花時間去探索，亦很期待進入一個不再隱藏自己的新生活章節。

Lauv總以憂鬱帶點平靜的電子音樂，將個人情感及經歷走進樂迷的心。（陳順禎攝）

在過去大部分歌曲中，Lauv都不怕將自己脆弱的一面展示出來，對此Lauv直言脆弱這個元素真正就是自己著緊音樂的原因，由於自己無法在其他地方表達這些情感，音樂就變成一個宣洩情感的避風港：「因為我注意到人們在聽音樂時有所共鳴，當你將情感及深層含義融入音樂中及與我個人的聯繫，我可以感受到被聽見和被看見，這意義非常重大。」

Lauv指真正的自己總是在不斷變化和發展，至少自己一直保持坦誠的心。（IG圖片）

既然正踏上尋找自我的旅途，在創作音樂的過程中又有何得著？Lauv指真正的自己總是在不斷變化和發展，至少自己一直保持坦誠的心。對Lauv來說，音樂就像是一個讓我進入一個無我狀態，在不再思考自己是誰的時候，直接說出潛意識中湧現的東西，這個時候創作的東西有著強大的為例。

Lauv正努力創作新專輯。（陳順禎攝）

至於接下來的創作計劃，Lauv笑言正努力創作新專輯，主題是關於作為一個人如何定義幸快樂：「這對我來說非常重要，曾經我也覺得自己有時被『應該悲傷』、『應該這樣那樣』的觀念所束縛。但現在，我告訴自己要選擇快樂。我正在努力創造一個新的我，這讓我想起我最初創作音樂的原因，那就是為了享受當中的快樂。」