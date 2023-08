專訪｜Lauv解構《Love U Like That》背後意義：是探索自我的旅程

美國創作歌手Lauv總以憂鬱帶點平靜的電子音樂,以個人情感及經歷走進樂迷的心,《I Like Me Better》、《Paris in the Rain》、《All 4 Nothing》等,坦誠地唱出共鳴,獲得樂壇的肯定。Lauv相隔4年再度襲港開show,接受《香港01》訪問時,透露經歷抑鬱漩渦後,正踏上尋找自我的旅程,回歸尋找快樂的意義,並透過新歌《Love U Like That》發掘自己的全新面貌。



撰文:關穎賢

攝影:陳順禎



Lauv一連兩晚(22及23日)在亞洲國際博覽館舉行《Lauv the between albums tour in Hong Kong》演唱會,接受訪問時獲環球唱片高級副總裁李國揚頒發金唱片獎,表揚專輯《All 4 Nothing》在香港獲得高銷量。

談到剛剛了推出新歌《Love U Like That》的MV,細看歌詞及MV的背後含義不僅僅是一首情歌,Lauv表示起初它確實是一首充滿熱情的情歌,但隨著時間改變,當自己與歌曲共處更久後,自己感到其中更多與我個人共鳴的情感,所以不斷修改歌詞:「我最喜歡的歌詞是『Used to judge myself, now I don't care』,對我來說,它總結了整個歌曲的意思,就是允許自己喜歡自己所喜歡的,不評判自己,不陷入自己的思緒之中。」

Lauv剛剛了推出新歌《Love U Like That》的MV.。(IG圖片)

MV中的藍色長裙象徵著自己邁入新生活,接納自己,踏上探索自我的旅程。(IG圖片)

MV的尾段,Lauv換上了藍色長裙,頭戴閃亮的頭盔駕駛電單車飛馳,問到其特殊的象徵意義,Lauv直言藍色長裙代表了自己:「老實說,我正在經歷一個時期,在這段時間裡,我開始探索了一些我長時間壓抑的事物,我對此感到非常厭倦,這種方式在心理上對我造成影響。這長裙和電單車象徵著我邁入新生活,接納自己,踏上探索自我的旅程。」

提到最近在TikTok談到正在探索自己的性取向,Lauv坦言過去多年自己一直將所有的想法壓抑下去,不過現在不打算給自己貼上任何標籤,所以現在會花時間去探索,亦很期待進入一個不再隱藏自己的新生活章節。

Lauv總以憂鬱帶點平靜的電子音樂,將個人情感及經歷走進樂迷的心。(陳順禎攝)

在過去大部分歌曲中,Lauv都不怕將自己脆弱的一面展示出來,對此Lauv直言脆弱這個元素真正就是自己著緊音樂的原因,由於自己無法在其他地方表達這些情感,音樂就變成一個宣洩情感的避風港:「因為我注意到人們在聽音樂時有所共鳴,當你將情感及深層含義融入音樂中及與我個人的聯繫,我可以感受到被聽見和被看見,這意義非常重大。」

Lauv指真正的自己總是在不斷變化和發展,至少自己一直保持坦誠的心。(IG圖片)

既然正踏上尋找自我的旅途,在創作音樂的過程中又有何得著?Lauv指真正的自己總是在不斷變化和發展,至少自己一直保持坦誠的心。對Lauv來說,音樂就像是一個讓我進入一個無我狀態,在不再思考自己是誰的時候,直接說出潛意識中湧現的東西,這個時候創作的東西有著強大的為例。

Lauv正努力創作新專輯。(陳順禎攝)

至於接下來的創作計劃,Lauv笑言正努力創作新專輯,主題是關於作為一個人如何定義幸快樂:「這對我來說非常重要,曾經我也覺得自己有時被『應該悲傷』、『應該這樣那樣』的觀念所束縛。但現在,我告訴自己要選擇快樂。我正在努力創造一個新的我,這讓我想起我最初創作音樂的原因,那就是為了享受當中的快樂。」