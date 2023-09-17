TONE Music｜門票滯銷ToNick願半價演出　恆仔祝福舊愛小花新戀情

《未來音樂選TONE Music Awards 2023》記招今日舉行，逾30個歌手及音樂單位現身，而ToNick獲得大專生提名，表示很享受做校園Show、覺得大專生很熱情。

ToNick（左起：晨曦、小龜、恆仔、Ryan）有很多大專生粉絲。（葉志明攝）

ToNick受訪時，被問起有份演出的《未來音樂祭TONE Music Festival 2023》門票銷情告急，日前大會出Post表示距離音樂祭尚餘半個月，但門票只售出約三成，網民在貼文下留言表達不滿，當中包括演出單位組合、企位、場地等，恆仔說：「銷情唔理想有好多原因，但係今年個Line Up好吸引，起碼有ToNick表演先啦！」他呼籲大家多多支持，自己會做好表演，亦相信TONE Music會繼續做好搞音樂節和頒獎禮的崗位。

ToNick覺得《未來音樂祭TONE Music Festival 2023》演出陣容冇問題。（葉志明攝）

一連兩場《未來音樂祭TONE Music Festival 2023》演出陣容及詳情。（Instagram：tonemusictv）

被問會否叫朋友支持，他們說跟主辦單位相識已久，今次收半價，笑言：「如果佢哋下次再冇人睇我哋就唔收錢！」晨曦更正：「我哋應該要正向啲，今年可能共渡時艱，下年會再好一啲，下年先收返今年個差價，我都望佢好。」恆仔希望大會不要氣餒，指銷情不理想可能是跟地點、時間撞其他騷、大家去了旅行等有關，但見大會很積極。小龜又說自己感受到搞手很有堅持，在器材各樣上投資了很多，一心想搞好音樂節，表示：「如果可以令佢哋唔使輸咁多就更加好。」

ToNick說自己同大會相熟，願收半價演出。（葉志明攝）

恆仔今年初宣布與拍拖10年的譚杏藍（小花）和平分手，日前小花公布新戀情，恆仔指有很多人通知自己，晨曦、小龜立即幫兄弟代答：「佢專心佢工作，我哋幫佢留意多啲其他嘢，我哋好八卦嘅！」恆仔對於兄弟支持都受寵若驚，被問會否祝福舊愛，他說會祝福，小龜也搶答：「祝福，我哋都祝福㗎！唔係點呀？（新男朋友曾經係人哋個未婚夫嚟）我哋唔理依啲㗎，總之一齊就祝福。」恆仔則說：「隔得太遠啦，呢啲問題唔關我事。」小龜等被問到會否希望恆仔都快點找到新女友時，笑言：「我哋日日都祝福佢，直情幫佢祈福！」恆仔：「日日都『福』我咋。」

恆仔祝福舊愛譚杏藍有新戀情。（葉志明攝）