MIRROR成軍五周年迪士尼包場門票驚現滯銷？　網絡瘋傳半價就買到

人氣組合MIRROR為慶祝成軍五周年，12子將在11月1日於香港迪士尼樂園舉行包場活動《 MIRROR 5th Anniversary Fantastic Meet 》。距離活動舉辦尚餘不足一星期，在演唱會門票群組及WhatsApp竟然瘋傳門票「割價」放售！

MIRROR為慶祝成軍五周年，12子將在11月1日於香港迪士尼樂園舉行包場活動。（IG圖片）

MIRROR五周年的慶祝活動《 MIRROR 5th Anniversary Fantastic Meet 》門票原價為$1680，當中包括：MIRROR All in One巡遊派對@美國小鎮大街、MIRROR Fantastic mini concert@奇妙夢想城堡、MIRROR合拍一秒間@奇妙夢想城堡、MIRROR Fantastic Mission ：MIRO成功完成任務後，可同MIRROR成員玩機動遊戲及影合照。

距離活動舉辦尚餘不足一星期，在演唱會門票群組及WhatsApp竟然瘋傳門票「割價」放售。（IG圖片）

對於一眾MIRO而言，可以與偶像近距離接觸，同時又可以大玩樂園設施，以價錢來說尚算吸引。不過在活動舉行在即，各大演唱會群組及WhatsApp竟湧現一堆平價門票，部分價錢更低至半價。

門票最低價錢為$800，接近半價價錢割售，非常誇張。今次五周年活動為MIRO會員限定訂購，但仍然出現大批持票人士急售，證明會員制未能有效制止炒賣風氣。雖然票價低至半價，為免墮入騙案，各位網民及粉絲需要格外留意。