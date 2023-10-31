張繼聰對古董電單車熱情終於感動謝安琪　夫妻檔開個人品牌聯乘店

張繼聰與謝安琪於兩年前各自成立自家品牌Petrolhead 及Kaytiquette，二人即將首度合作開設自家品牌聯乘Pop-up store，於海港城由11月2日起，一連七日期間限定舉行。為了迎接期間限定店，阿聰更私心邀請Kay加入古董車朋友團，一起為期間限定店拍下宣傳照，與電單車及太太一同留下倩影。

張繼聰與謝安琪即將首度合作開設自家品牌聯乘Pop-up store。

Kay笑言今次烈日當空下拍攝，自己相當豁出去：「平日我工作上的拍攝都比較溫文，多數係流連咖啡店和書店，今次成個拍攝效果都比較粗獷有型，好設合阿聰嘅個性，對於我黎講都係耳目一新的體驗。但拍攝感覺又好輕鬆，因為阿聰經驗老到帶領住我，加上拍攝團隊又係阿聰的古董車朋友團，好似感覺上就係成班朋友一齊好輕鬆去郊遊，轉頭就有好多靚相，合作非常愉快！」

為此Kay更烈日當空下拍攝。

對於首次合作開設期間限定店，阿聰分享：「我的品牌Petrolhead一直在推介古董車文化，是屬於我們的一種生活態度，將舊物及經典文化態度發揚光大，向美麗年代的舊物致敬。而今次有Petrolhead x Kaytiquette Pop-up store的由來，當然是覺得太太的品牌Kaytiquette 一直做得很優秀，跟我們Petrolhead一樣，都透過衣服和小物，去分享她重視的價值和生活理念。」 而太太Kay回應：「阿聰佢上次個Pop-up store搞得好好，主要係我自己好羨慕，又有規模反應又好，上次嘅成功吸引咗我，覺得佢係絕對嘅理想合作伙伴，一齊去開Pop-up store。」

好sweet啊！

今次Kay一改淑女形象，好清新！

Kay指自己今次合作，誠意十足，自己品牌Kaytiquette特意推出新系列「Cruise with Petrolhead」，以Petrolhead為靈感和藍圖，以阿聰日常最愛穿着的啡色、藍色以及灰色為主，設計出與Petrolhead相襯的服飾，更設有同色系童裝，務求做到跨品牌情侶裝及親子裝。阿聰補充：「我覺得我地今次好為大家著想，男朋友可以嚟買Petrolhead，女朋友可以去揀Kaytiquette，一齊shopping襯曬，情侶之間即刻少樣煩惱。」

張繼聰對古董電單車熱情終於感動謝安琪。

至於由阿聰主理的Petrolhead亦推出了一系列新品，今季首次邀請到日本復古風畫家 Louis Design合作，為品牌創作出多幅上世紀三、四十年代風格的懷舊畫作。其中一幅「經典紳士和騎士握手圖」將會放進今季的衛衣上面，讓一件功能性的衛衣沾滿懷舊味道。