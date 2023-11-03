叱咤2023｜盤點歌手炒車造型　有女歌手驚現「飛毛腿」被嘲似村姑

《2023年度叱咤樂壇流行榜頒獎典禮》昨日（2日）於昂坪市集舉行記者會，近百歌手出席，吸引逾千歌迷逼爆市集，場面墟冚。一眾歌手都悉心打扮到場，不過時裝潮流這回事不是每個人都懂，現在就為大家盤點一下記者會上的穿搭「時裝車禍」。



Moon Tang

有網民指Moon的造型崩壞。（陳順禎攝）

穿上短裙的Moon大曬「飛毛腿」。（陳順禎攝）

被爆與Gareth T.分手沒多久的Moon Tang以一身粉紅色襯黑色的疑似女僕裝亮相，臉上以兩個粉紅色蝴蝶結作點綴，清純可愛。不過Moon在大合照時面無表情，加上皮膚偏黑，有網民看到照片後都指Moon極似農村村姑，而穿上短裙的Moon就大曬「飛毛腿」，更有網民問Moon是否因為分手大受打擊而放飛自我。

ANSONBEAN

ANSONBEAN穿上Oversized羽絨。（陳順禎攝）

有網民指造型似垃圾膠袋。（陳順禎攝）

ANSONBEAN一向形象充滿活力，不過今次現身記者會就穿上Oversized羽絨，看上來非常臃腫累贅。有網民指今次ANSONBEAN造型似垃圾膠袋，遮蓋身形比例之餘，更令他A矮了一截。

馬天佑

馬天佑被指造型騎呢。（陳順禎攝）

星級時裝造型師馬天佑今年首次以歌手身份出席記者會，為了悉心打扮，他特別疆土大染成銀灰色，並穿上奶白色低胸小洋裝，外面襯了黑色外套，下身就穿上鬆身褲及厚睇鞋。這一身時尚造型似乎不獲網民認同，有人指馬天佑造型極似大媽，不倫不類。

Gareth T.、Marco@P1X3L

Gareth T.戴毛毛帽。（直播畫面）

昂坪應該好凍......（陳順禎攝）

今次記者會有不少男歌手都選擇以冬裝現身，除了ANSONBEAN之外，P1X3L成員Marco就穿上藍色羽絨背心及戴上愛斯基摩帽。另外，Gareth T.亦戴上啡色愛斯基摩帽，與Marco一樣都穿上背心，被網民指這個天氣著羽絨戴毛毛帽很奇怪，更指「Fashoin嘅嘢......」