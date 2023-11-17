獨家‧黎明演唱會｜歌迷High爆揈手燈意外扑爆觀眾頭 傷者流血送院

黎明（Leon）正在紅館舉行一連十場的《Leon黎明紅館演唱會2023》，但前晚（15日）場館內竟發生樂極生悲的流血事件，Leon唱到快歌Medley時，一名女Fans難抵天王魅力，High爆揈手燈又唱又跳，卻意外擊中前面觀眾頭部，而傷者竟被扑到「爆缸」，驚動警方並要送院治理，相當可怕！



Leon演唱會超靚聲，兩小時內連唱廿幾首金曲！

Leon演唱會座無虛席，今次大玩超巨型屏幕及雷射燈，為全場觀眾帶來前所未有的演唱會體驗！

《Leon黎明紅館演唱會2023》現正進行得如火如荼，今次Leon特設巨型雷射天幕，再配合70幾支雷射燈，為觀眾帶來震撼官能刺激。Leon除了一系列情深慢歌外，千禧年代亦推出了多首破格創新的快歌和舞曲，有讀者向《香01》報料指，前晚（15日）第二場演唱會的快歌環節中，當Leon唱到《聽身體唱歌》時，有歌迷因太忘我而釀成流血事件。

Leon的快歌環節原來坐著唱，他笑說：「有人話我坐喺度唱，其實你鍾意咩姿勢唱都得㗎！」之後他都有企起身跳咗陣，歌迷當High爆！（資料圖片）

該目擊者當時坐在較前排位置，他指Leon唱到這首歌時，周遭觀眾都企起身一齊跳，並高舉手燈、螢光棒揮舞。突然他附近有一男一女口角，原來是一名女Fans揈手燈時，不慎擊中前面男觀眾的頭部！他說：「我本身聽到男人擰轉頭大大聲鬧個女人『死八婆』，打算睇下有咩調停，點知行到上前，個男人話個女人扑親佢，見到個男人用張紙巾撳住頭，一拎開，成張紙巾都係血！」問到女歌迷舉的是否巨型或尖銳燈牌，目擊者卻表示，那只是一支透明、膠製的小型手燈，附有膠製手柄，因此他最初也不以為然，直至見到染血紙巾才驚覺事態嚴重，想不到小小的燈牌殺傷力如此誇張厲害！

涉事手燈其實只是手握大小，膠製而且毫不尖銳，想不到居然可以扑穿頭，大家要小心！（讀者提供）

目擊者續說，事件驚動保安及急救員，急救員將傷者帶離場館治理，男友人伴隨。隨後女士繼續企住睇騷和邊唱邊跳，享受《盡情地愛》、《夏日傾情》等歌曲，但就未敢再舉牌，將手燈放在座椅。過了一會，保安指傷者已報警，請該名女粉絲到場館外配合調查，於是女粉絲及其朋友亦無奈離場，不能再觀賞Leon剩餘演出。目擊者認為，畢竟四人都辛苦撲飛、各付$1,180入場捧Leon場，卻因無人希望發生的意外而要中途走人，難免失望可惜。《01娛樂》記者向演唱會主辦單位及警務處公共關係部查詢事件，兩個單位皆確認是次事件。

男觀眾（紅圈）本來開開心心睇黎明演唱會，無奈最終竟樂極生悲，意外被手燈擊傷頭，半路要送院治理，無得睇晒成場，事出突然令後面觀眾都側目。（讀者提供）

主辦單位發言人表示：「事件發生後，紅館工作人員已經即時安排傷者由香港聖約翰救傷隊處理傷口。其後，傷者由朋友及醫護人員陪同下，自行上救護車送院治理。主辦單位呼籲觀眾欣賞節目表演期間注意安全，並祝願傷者早日康復！」至於警方則回覆，15日約晚上9時52分接獲一名50歲男子報案，稱在紅磡體育館睇演唱會其間，後排有一名41歲女觀眾舉住約15吋乘10吋的燈牌，報案人站起身時，頭部不小心撞向燈牌受傷，送往伊利沙伯醫院治理，而案件列作糾紛及意外受傷處理。問到後續發展，警方發言人指報案人曾稱會循民事方向索償。