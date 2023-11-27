BLACKPINK獲頒榮譽勳章背後意義重大　歷史性成為KPOP第一

韓國女子天團BLACKPINK紅遍全球，日前韓國總統尹錫悅率團出訪英國，包括到訪白金漢宮，BLACKPINK四位成員包括Jennie、Lisa、Jisoo以及Rosé都有參與。四人盛裝現身英國皇室國宴，還獲英王查理斯三世（Charles III）頒發榮譽MBE勳章，原來背後意義重大。

韓國天團BLACKPINK成員Jisoo、Jennie、Rosé及Lisa已2個多月沒有同框活動，英王查理斯三世白金漢宮舉辦國宴突見4位團員合體出席，驚人消息瞬間引爆論壇。（路透社）

BLACKPINK現身140周年英韓建交國宴，隨即成為傳媒及外界的焦點，英王查理斯三世致詞時讚揚BLACKPINK，四人更分別獲頒榮譽勳章。不過外界都好奇為何英國最高規格禮儀的國事訪問序幕，會有女團的出現？而BLACKPINK獲頒榮譽勳章的原因有是什麼？

BLACKPINK四名成員到訪白金漢宮，並獲頒MBE榮譽勳章（Pool via Reuters）

今次是英王查理斯三世上任後的第二次國事訪問，BLACKPINK是隨韓國總統尹錫悅以「國際巨星」身份參與交流互動，過往亦沒有KPOP明星獲邀出席國宴，所以今次BLACKPINK能夠出席國宴絕對是歷史性的光榮時刻。而獲頒的榮譽MBE勳章則被視為王室最高榮譽之一，過去獲頒勳章的有歌手Adele及Ed Sheeran。

英國王室：查理斯三世2023年11月22日向BLACKPINK頒發MBE榮譽勳章（Pool via Getty）

另外，今次BLACKPINK獲頒發榮譽勳章的原因竟然與環保有關。據英國王室官方社交網上的帖文指，該榮譽是為了表彰BLACKPINK四人在格拉斯哥COP26峰會（即聯合國氣候變遷大會）作為倡導者的角色。

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