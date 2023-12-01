姜濤成大贏家在各大音樂平台取得好成績　五首歌霸佔頭五位

每年年底是各大音樂平台總結成績的日子，音樂串流平台Spotify公布本年度最受歡迎歌手及歌曲等。香港方面，姜濤繼續成為了最受歡迎歌手，而他的五首歌曲《風雨不改》、《Dummy》、《追》、《Dear My Friend》及《濤》，均佔據最受歡迎歌曲頭5位。

姜濤繼續成為了最受歡迎歌手。

而最受歡迎歌手第2至5位，分別是盧瀚霆（Anson Lo）、陳卓賢（Ian）、張天賦（MC）及陳奕迅，而MC的《This is MC》則在最受歡迎專輯中取得第1位，緊接的是BLACKPINK的《BORN PINK》、Taylor Swift的《Midnights》、LE SSERAFIM的《UNFORGIVEN》及YOASOBI的《THE BOOK》。

MC的《This is MC》則在最受歡迎專輯中取得第1位。

除了音樂串流平台Spotify外，Apple Music排行榜亦是由姜濤佔據。姜濤在排行榜中佔據了6首，分別是第1位的《Dear My Friend, 》、第2位的《風雨不改》、第4位的《Dummy》、第5位的《作品的說話》、第6位的《追》及第10位的《濤》。

Apple Music排行榜亦是由姜濤佔據。（資料圖片/陳順禎攝）

而百大排名方面，則是MC以13. 5首佔最多，而姜濤亦只是緊接MC佔9首，林家謙則佔8首及陳卓賢佔6首。