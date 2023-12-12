林海峰演唱會現低價門票　傳姜濤做嘉賓救亡乘機出關拉票爭叱咤獎

林海峰相隔4年後，即將於12月15日至17日在亞洲國際博覽館舉行演唱會《林海峰Jan Lamb 是但噏/演唱會 2023》，過往林海峰的Talk Show逢開必爆，不過處男個唱銷情卻不似預期，網上竟然出現減價門票，有傳為救亡急召姜濤擔任嘉賓。至於正在閉關的姜濤仍挺身力撐，有傳是為爭取機會拉票，力爭叱咤「我最喜愛的男歌手」獎項。

林海峰即將於12月15日至17日在亞洲國際博覽館舉行演唱會《林海峰Jan Lamb 是但噏/演唱會 2023》。（演唱會海報）

入行38年的林海峰口才了得眾所周知，過往舉行的Talk Show每次必爆，今次在亞博舉行一連3場首個個人演唱會獲行內人睇好，可惜公開售票網顯示除了$580的中價飛售罄外，所有場次最貴及最平的門票尚有少量，同時網上竟然出現門票低價出售。

演唱會竟然仲有飛賣。（Cityline官網截圖）

對於演唱會銷情不理想，有傳林海峰急邀姜濤救亡任首場演唱會嘉賓。有傳媒報道，林海峰過去與不同有分量級歌手合作，而今次邀請姜濤是瞄準姜糖（姜濤粉絲暱稱）有最強消費力。據報道指，有知情人士透露鏡粉會揀挑選電台DJ錄廣告聲帶，幫助MIRROR成員的新歌在電台買播放時間，而姜糖就指定要全台最貴的林海峰，最近姜濤的《岩巉》宣傳聲音，雖然是19秒，但已經花了6位數。

有傳林海峰急邀姜濤救亡任首場演唱會嘉賓。（IG圖片）

有傳姜濤今次趁機拉票。（IG圖片）

另外，姜濤正閉關排練MIRROR演唱會，原本謝絕所有活動，但今次竟然抽空擔任林海峰演唱會嘉賓，有傳是考慮到林海峰於主辦叱咤頒獎禮的電台中地位超然，而林海峰曾在講台演唱會上說過：「我應承大家，我會努力頒獎畀佢。我作為前輩，會繼續努力孝敬後輩。」有報道指，知情人士稱姜濤似乎對「我最喜愛的男歌手」志在必得，但張敬軒和尹光勢不可擋，所以趁機出關拉票。