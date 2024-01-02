叱咤2023｜尹光失落我最喜愛　奮鬥一生曾因賭錢輸到層樓都冇埋

《叱咤樂壇流行榜頒獎典禮2023》的「叱咤樂壇我最喜愛的男歌手」有尹光闖入五強，面對姜濤、陳卓賢、張敬軒和盧瀚霆四位勁敵，可惜最終不敵張敬軒，失落獎項。

現年79歲的尹光是越南華僑，在當地出生，爸爸是越南富豪，他七歲開始習粵曲大戲，初期是文武生，後來因越戰爆發，尹光以逃兵身份偷渡來港投靠阿姨。由於他的阿姨亦是有錢人，當年住在百德新街，尹光可以繼續無憂生活，還在夜總會駐場唱歌。他更與當紅女星鍾叮噹合唱《天涯客》一曲而打響名堂，後被帶到荔園及啟德遊樂場登台，就此開始了他在香港的歌唱事業。

尹光是越南華僑。（攝影：梁碧玲）

尹光的歌曲比較市井及另類，歌詞諷刺時弊，道出1960年代至當今廿一世紀小市民的心聲，代表當時的香港本土文化。但由於歌詞用字較為粗俗，因此市面上的唱片店較少售賣尹光的唱片，只有在廟街等地方才可找到。尹光憑鬼馬諧趣歌路立足樂壇50年，當中更有不少經典歌曲仍受到不少歌迷熱捧！

尹光由越南來港發展，他更是首位歌手1年之內舉行3次紅館騷。（視覺中國）

尹光曾在歌廳做歌手，每月人工約有200多元，以當時的生活水平來說，是十分夠用，他亦表示雖然在歌廳唔煙唔酒，但就因為有人教識佢牌九，搞到連層樓都冇埋。「我喺越南唔識賭，嚟到香港有朋友教我賭牌九，輸錢皆因贏錢起。我74年之後有廣東歌唱，我去夜總會同鍾叮噹拍檔，當時搵到啲錢，不過都係得百幾，唔會過千，但你賭錢一晚閒閒哋贏幾百，一路迷落去……」尹光曾在另一訪問中透露77年在港以17萬買下美孚一個單位，但79年他在澳洲登台1晚賭輸掉10萬，而在84年，他又因為賭13張天輸到要問人借5萬，但當晚他的歌酬大概只得2、300元。最後尹光求神拜佛一鋪博翻身之後就從此戒賭，節目中問到他可曾後悔，他表示：「唔會後悔，樣樣隨遇而安。我差不多78歲，仲有人請我唱歌……錢財身外物。」