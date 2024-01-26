陳慧琳新歌重溫青春美好時候　拍MV極考內心演技：過足戲癮！

陳慧琳2024年全新國語派台作品《時光厚禮》，歌曲主題關於青春的溫情回憶，今次陳慧琳對於歌詞、編曲、以致錄音的過程，都投入其中給予不少意見，實實在在是由陳慧琳的經歷而組成的一份情感，透過她的音樂娓娓道來。

陳慧琳推出2024年全新國語派台作品《時光厚禮》。

Kelly逆齡的皮膚狀態，讓不少網民感驚訝！

陳慧琳的那種淡然卻感觸深刻的唱法，令我們重溫大家青春美好時候的溫度。雖然已經是往事，卻深深留藏在內心深處，成為我們走向下一步的動力，帶有一種正面的感動和欣慰感。陳慧琳分享道：「雖然這並不是一首傷感的歌，但起初聽demo的時候就已經有掏心掏肺的感覺，更不其然流下淚來。這種感覺難以形容，可以算是nostalgic rewind重返18歲的時候。人生幾十年就這樣過去，百般滋味在心頭，慶幸在我最好的樣子時與大家相識。」

Kelly在MV中大騷演技。

今次陳慧琳對於歌詞、編曲、以致錄音的過程，都投入其中給予不少意見。

《時光厚禮》MV前半部份由一對年輕男女學生作主軸，兩小無猜放學後在豆漿店內溫書，繼而走在一起。長大後，這對青梅竹馬的戀人便是陳慧琳和男主角李李仁。貴為資深演員的李李仁，非常帶動到Kelly迅速進入故事中的情緒，每個表情都演繹到位和細膩。

Kelly與男主角李李仁。

在MV中，二人曾經陷入接近離婚的狀態，當時他們欲簽訂離婚協議書的地點，正正發生在他們定情的豆漿店內。幸好，二人走過這個難關，成為一對兩鬢斑白的老夫老妻，依然到訪那間充滿回憶的豆漿店。除了Kelly和李仁仁，MV還有飾演年輕版男女主角的演員，以及飾演老年版的一對夫婦，Kelly表示：「對於這次拍攝MV的感覺，好像拍攝電影一樣，因為導演非常注重MV的情節還有感情。雖然這次的鏡頭和戲份並不是太多，但也算是過足戲癮，很好玩！」