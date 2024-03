王雙駿音樂會｜樂手失足墮台　大會導演宣布演出中斷等候救護車

由【電笠】主辦、殿堂級音樂製作人王雙駿(Carl叔)首個音樂會《王雙駿HATS ON 音樂會 While the Music Lasts》今晚(9日)舉行,約9點35分,柳應廷(Jer)、吳林峰唱完《樂壇已死》後,原本是另一組嘉賓出場,螢幕亦顯示「& The Duo Band」,樂手已就位,舞台燈全關,但遲遲未見歌手出場。相隔約8分鐘後,演唱會導演宣布:「發生咗少少意外,有人受傷,但係冇生命危險,我哋需要等救護車嚟接走佢先可以繼續,好對唔住,先稍等一陣,畀我哋去處理,多謝大家嘅耐心。」有觀眾大叫「加油!」

網上片段顯示,樂手Paul(紅圈)回後台時疑踏空墮下,撞到頭部。

因樂手受傷,演出一度中斷25分鐘。(葉志明攝)

網上有片段顯示,樂手Paul入後台時叉錯腳疑似踏空墮下,撞到頭部。演出暫停近25分鐘後,陳奕迅率& The Duo Band登場演繹《破壞王》,唱完後他說:「He’ll be fine, we love him.」 並透露樂手Paul剛剛表示抱歉,又叫大家玩得開心。而樂手恭碩良都表示Paul情況OK,他問Paul記不記得發生何事,對方還講笑說Eason欠自己一部車,Eason就笑說:「爭佢一部E車(衣車)」眾人繼續演出,未見異樣。