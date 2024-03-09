王雙駿音樂會｜樂手失足墮台　大會導演宣布演出中斷等候救護車

由【電笠】主辦、殿堂級音樂製作人王雙駿（Carl叔）首個音樂會《王雙駿HATS ON 音樂會 While the Music Lasts》今晚（9日）舉行，約9點35分，柳應廷（Jer）、吳林峰唱完《樂壇已死》後，原本是另一組嘉賓出場，螢幕亦顯示「& The Duo Band」，樂手已就位，舞台燈全關，但遲遲未見歌手出場。相隔約8分鐘後，演唱會導演宣布：「發生咗少少意外，有人受傷，但係冇生命危險，我哋需要等救護車嚟接走佢先可以繼續，好對唔住，先稍等一陣，畀我哋去處理，多謝大家嘅耐心。」有觀眾大叫「加油！」

網上片段顯示，樂手Paul（紅圈）回後台時疑踏空墮下，撞到頭部。

因樂手受傷，演出一度中斷25分鐘。（葉志明攝）

網上有片段顯示，樂手Paul入後台時叉錯腳疑似踏空墮下，撞到頭部。演出暫停近25分鐘後，陳奕迅率& The Duo Band登場演繹《破壞王》，唱完後他說：「He’ll be fine, we love him.」 並透露樂手Paul剛剛表示抱歉，又叫大家玩得開心。而樂手恭碩良都表示Paul情況OK，他問Paul記不記得發生何事，對方還講笑說Eason欠自己一部車，Eason就笑說：「爭佢一部E車（衣車）」眾人繼續演出，未見異樣。