女朋友生日禮物推薦2025｜30+實用推薦：首飾／手袋／毛公仔

【女朋友禮物2025|女生禮物推薦】每逢到重要節日,或是女朋友、身邊女性朋友、親友生日,又要開始苦惱要為她送上怎樣的實用又好看的禮物。畢竟總是鮮花或晚餐就未免有點普通,但當加上一份用心準備的禮物,就加分不少!這次《01女生》為大家集合多個不同類型的禮物提案,不論送禮對象是氣質型還是型格路線的女生,都能從中為她挑選到合適的禮物!



購買方法:NET-A-PORTER (HK$2,383,原價HK$3,071)

若然兩人熱愛旅行放鬆的話,這款手袋便適合不過。手袋容量較大,可以放置多樣大型物品,加上牛角袋型設計,展現出時尚和獨特的一面。手袋使用44個回收膠樽、結合純素皮革和環保工藝等,非常時尚和實用之餘,亦愛護環境。

購買方法:NET-A-PORTER (HK$326,原價HK$541.67)

為家居提供舒適療癒的環境氛圍,以檸檬作為前調,締造清新感覺,糅合帶辛辣感的海地豆蔻心及薑,散發中性型格的感覺。香氛蠟燭設計簡約俐落,加入仿舊設計,締造時尚魅力質感。

購買方法:NET-A-PORTER (HK$780,原價HK$1,300)

透過如扭紋般的曲線,加上柔和的啡白色混搭,展現出悠閒和優雅的魅力。帽子剪裁較能遮蓋面部,有效修飾面形,打造小臉效果。帽子中間縫有手寫名字,展現出靜奢和精緻感覺。

北歐小眾品牌TOTEME的產品以簡約且精緻,吸引不少喜歡低調的女生使用。這款水桶手袋採用棕褐色紋理皮革,內裡則是絨面革,於意大利精心製作而成。手袋擁有柔和線條,備有頂部手把以及可拆卸可調式肩帶,不論哪種揹法,都能營造出知性優雅的造型。

JellyCat 的毛絨公仔以極其柔軟舒適觸感及可愛模樣,使得不論是大人還是小朋友都愛不釋手,當中以Bunny兔子、雪龍、牛油果等公仔,最為受歡迎,作為禮物可說是不出錯的選擇。而假如看著琳琅滿目的款式有點無從下手,早前網絡上出現過一個Jellycat公仔生日對照表,跟著表格為摯愛選購也是不錯的選擇。此外,品牌也會根據不同節日推出限定款式,也是很值得入手!

近年爆紅的「Crybaby」雖然有著哭泣的外表,看似不太適合作為禮物,但其可愛的設計及背後意義,使瞬速擄獲女生們的心,更成為LISA的新寵!「Crybaby」的設計師Molly認為:「哭是很正常的事,是一個很正常的情緒。」而且每個Crybaby哭泣的原因都不同,讓人想一一收集,其中Crybaby 眼淚工廠系列公仔盲盒,更是長期缺貨!

Labubu是近年另一個火遍全球的公仔,尤其在BLACKPINK成員LISA和Rosé的分享後,更是成為女生們爭相入手的公仔!其中THE MONSTERS心動馬卡龍塘膠臉盲盒,是最受歡迎系列之一,而且這款還有掛扣,可以掛在手袋或是鑰匙上,更受女生歡迎!

女朋友禮物推薦|Labubu THE MONSTERS-心動馬卡龍塘膠臉盲盒 HK$120/1個;HK$720/整套6個 (圖片來源:POP MART官網)

ghd迷你纖巧造型夾小小一部,不僅不佔家裡空間,還便於旅行時攜帶。產品擁有纖細的發熱板,特別適合短髮與瀏海輕易由髮根和髮線位置開始造型,甚至為小撮頭髮都能塑造出精細有層次的造型效果。此外,造型夾採用先進的纎板雙核感應技術,提供精準無誤的溫度監測,恆溫於185℃最佳造型溫度,除了能塑造更順滑健康的頭髮,頭髮光澤度亦同時更提升。

Narciso Rodriguez的all of me intense淡香精,將經典的玫瑰和大膽的天竺葵相結合,帶來更濃郁及多樣變化的麝香花香香氣,展現出女性大膽、自信和自愛的面貌。香水以精緻的黑鳶尾和優雅沙巴茉莉原精作為開端,香氣逐漸演變為玫瑰百葉和波旁天竺葵的二重奏,再將引人注目的和弦與紫丁香和誘惑的晚香玉結合,形成大膽迷人的花香調。此後,是以澳大利亞的檀香和帶有香草氣息的乳香麝香環繞著花香核心,在深邃溫暖的香草中留下持久濃郁的餘香,流露出豐富且充滿層次的氣息。

女朋友禮物推薦|Narciso Rodriguez all of me intense 淡香精 (品牌提供)