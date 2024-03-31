2024不能錯過的香氣新品：精緻瓶身設計、Diptyque全新聯乘蠟燭

【蠟燭推薦2024／香水推薦2024】一提起香氣，普遍都會聯想起富有大自然感覺、具有質感的各款淡香水或香氛蠟燭。香氛蠟燭除了可以令空間變得香氣撲鼻、減少異味之外，更可以當裝飾擺設，令環境變得更溫暖、更具有個人特色。香氣可算是春夏必備的單品，趕走濕熱悶焗的噏味，以香味趕走煩人心情。



蠟燭推薦2024：1. Diptyque x Café Verlet 攜手演繹經典美食味道 蠟燭注入巴黎風采

如果喜愛美食、品味咖啡與生活的話，Diptyque 將會推出與有二百年歷史的巴黎咖啡老店 Café Verlet 合作，以Café Verlet 的菜單食品為靈感，推出4款經典美食味道的香氛蠟燭，鐘情泡咖啡店的女生，應該對蛋糕、咖啡豆、香草奶油以及糖漿等香氣並不陌生，每款都令人勾起惬意的下午時光。

Diptyque 向來以不同水墨插畫，作為香水、蠟燭的外形以及外盒標誌，而今次的聯乘，不單令人從香氣中體驗置身於巴黎、咖啡店中。今系列的蠟燭杯、外盒更邀請到英國知名插畫家 Clym Evernden設計，以可愛、活潑的畫作還原 Café Verlet 身處的街景與巴黎風貌。

蠟燭推薦2024：2. RITUALS 重推櫻花系列「The Ritual of Sakura」

來到春夏，令人勾起對花海的嚮往，而RITUALS 亦將暢銷的櫻花系列「The Ritual of Sakura」重新推出，系列當中包含沐浴、身體護理、香氣產品，全部採用櫻花與米奶萃取等成分配製而成，能夠由頭到腳都沉浸於精緻、甜美的花香中。

香水推薦2024：3. SAUMUR 皇牌費洛蒙香水

想感受傳統香水以外的驚喜？香水有些時候並非單純帶來喜悅與香氣，更能夠令他人對你留下不一樣的情感，喚醒自我的自信和魅力。來自法國的 SAUMUR 除了清新、木質以及甜蜜花香調外，更有皇牌費洛蒙香水「GENTLE FIREWORKS」，利用人類自然釋放的化學訊號的合成版本製成，以精心挑選的信息素影響潛在行為，營造難以忘懷的法式浪漫香氛體驗。

蠟燭推薦2024：SAUMUR 皇牌費洛蒙香水GENTLE FIREWORKS 50ml HK$560（SAUMUR）

蠟燭推薦2024：4. Le Labo 經典香氛蠟燭11種香氣各具特色

作為近年香氛界的新力軍，來自紐約的LE LABO，一直以來都走低調路線，靠著口耳相傳傳遍世界各地，成為大家默默收藏的口袋目標之一！

LE LABO 今年亦為大家帶來與Fine Fragrance Classic Collection 香水系列不同的經典香氛蠟燭，當中的 PETIT GRAIN 21，橙花與綠葉底調融合，展現出甜美、溫暖的花香。

蠟燭推薦2024：5. LOEWE 「Home Scents」系列蠟燭

來到春夏時分，森林的木香、果實等都令人相當嚮往，LOEWE亦推出甜香醇厚的「榛果」與「蘑菇」香味的香氛蠟燭、蠟燭台，木質調與泥土混合出樸實而獨特的香味，營造出溫馨舒適的家居。

蠟燭推薦2024：6. Jo Malone London 懷舊皂盤​麝香居家香氛工藝蠟燭

復古潮流回歸，從服飾到家居配件都看到其影子！Jo Malone London 亦以英倫古風打造出全新的英倫古董市集系列「The Antiques Market Collection」，每件單品都十分精美，充滿復古風情、故事感。

系列中的懷舊皂盤麝香居家香氛工藝蠟燭（Dawn Musk Home Candle），麝香香氣溫潤淡雅，外觀配以精美的金色蠟燭蓋及白色蠟燭，好比一件寶藏，相當值得收藏！

蠟燭推薦2024：7. Diptyque 首個可補充式香氛蠟燭系列登場！

每每用盡蠟燭後，餘下的玻璃樽子都不知道應該掉棄或是好好收藏，家中空間不多，又不想因此對追求生活質素、香氣而卻步，入手兼具美觀、藝術感與環保概念的可補充式香氛蠟燭就適合不過。

Diptyque 推出一套五款的「Diptyque香氛之旅」（Les Mondes de Diptyque），每款蠟燭均以多種香味的蠟質調合而成，能夠展現不同的世界秘境享受。

香水推薦2024：8. Memo Paris 全新漂泊種子系列Graines Vagabondes

Memo Paris 每款香水，從樽身設計到香氣都代表著一趟冒險旅程，而以洋溢鮮明果香、馥郁植物香氣為主的全新漂泊種子系列Graines Vagabondes 亦應接新成員，代表神祕地下城市的卡帕多奇亞－Cappadocia。

卡帕多奇亞（Cappadocia）外表以「仙女煙囪」，代表當地的褶曲山脈、火山等地貌景觀，配以土黃色調，帶出藏紅花與檀木交織的琥珀辛香調。

香水推薦2024：9. Jo Malone London 限量版英倫玫瑰系列

一提起花香，又怎能夠少得備受女性喜愛、護膚之后的玫瑰份兒呢？Jo Malone London 乘著春夏，以「英倫玫瑰的叛逆靈魂」為靈感，推出不同的玫瑰花香：清新綠意的玫瑰果凍、玫瑰與木蘭的浪漫醉人與深邃馥郁的玫瑰琥珀，以變幻的形象，帶出玫瑰的柔美與型格叛逆；展現出香調的無限可能性。

蠟燭推薦2024：Jo Malone London 限量版英倫玫瑰系列 50ml HK$950（Jo Malone London）

香水推薦2024：10. Van Cleef & Arpels Collection Extraordinaire香水系列新成員

香水不單以香氣取勝，外樽注入別出心裁的設計，就顯得更為獨特與精彩。法國高級珠寶品牌Van Cleef & Arpels 與調香師Fabrice Pellegrin，精心調製下打造出以花香為主的Collection Extraordinaire香水系列，配以從高級珠寶中為設計靈感的瓶身精髓。

今年更以「花中之后」玫瑰汲取創作靈感，結合兩款玫瑰，交織花香、蜂蜜與辛辣香料；打造出俘虜人心、華麗的 Moonlight Rose N°88053LH。

香水推薦2024：11. Hermès 聞香珍藏系列新成員

Hermès 的香水，聞香珍藏系列（Hermessence）不單代表著經典、獨特的香氣，更是調香師的精細作品，詮釋出原料的珍貴與配搭風味。

蠟燭推薦2024：Hermès 聞香珍藏系列新成員（Hermès）

而今年Hermessence 則有兩位新成員，分別是品牌專屬調香師 Christine Nagel 戰勝內心對馬的恐懼後的成品，以沉香樹與玫瑰香交織的「Hermessence Oud Alezan 栗色沉香樹脂」。另外，男士專屬、清新淡雅的「H24 HERBES VIVES」，兩款香水都有印刻著標誌性的“ Hermès Paris ”字樣，暗藏著品牌精湛工藝。