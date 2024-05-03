保健養生｜韓星們維持活力的小「蔘」機！韓國正官庄優惠低至3折

韓國對於養生方面有獨特一套，鏡頭前嘅韓星們總係充滿活力年輕感，除咗外在要keep，內在都要同步調理先得，而原來佢哋係靠呢樣法寶？韓國首選高麗紅蔘品牌正官庄絕對係每個韓國人嘅日常補充品，而家係「01網購」就可以用至抵價入手，有不同口味嘅高麗蔘口服液禮盒裝，仲有其他護肝、補充維生素嘅精選產品，款款自用送禮都得更低至32折，齊齊用「蔘」守護健康啦！而家逢星期五以現金及以單一訂單消費滿$500， 即送$50優惠券，mark定日子唔好錯過啦！



1. 正官庄 - [禮盒裝] 高麗蔘口服液 - 紅石榴

正官庄 - [禮盒裝] 高麗蔘口服液 - 紅石榴 10ml X 30條

每位女性都想保持好氣色，而想要留住年輕感，就要入手呢款韓女星都愛嘅「童顏聖物」！正官庄紅石榴口味嘅高麗蔘口服液，採用優質的紅石榴，抗氧化能力高，能維持肌膚保濕亮白、保持紅潤感。當中更含4大人體必須的營養素、10種維生素及10種礦物質，能調節生理期內分泌紊亂，有效舒緩經期前後不適，是一眾女生恩物。

正官庄 - [禮盒裝] 高麗蔘口服液 - 紅石榴 10ml X 30條 (原價：$399)

限時優惠價：$129（最多可使用2,500積分，抵消 $25 現金）

2. 正官庄 - [禮盒裝] 高麗蔘口服液 - 野櫻莓汁

正官庄 - [禮盒裝] 高麗蔘口服液 - 野櫻莓汁 50ml X 30條

成日都要對住啲電子產品，對眼又點可以唔補？高麗蔘口服液野櫻莓汁採用優質的野櫻莓，含有多種豐富的礦物質和維生素，更有天然的抗氧化劑「花青素」，有助肌膚保持年輕、舒緩眼睛疲勞及防止視力衰退。每日50ml一包夠哂全日攝取量，長期服用對眼都精靈有神啲啦！

正官庄 - [禮盒裝] 高麗蔘口服液 - 野櫻莓汁 50ml X 30條 (原價：$690)

限時優惠價：$220（最多可使用4,400積分，抵消 $44 現金）

3. 正官庄 - 皇肝天

正官庄 - 皇肝天 120粒

經常捱夜OT、高油脂飲食，會令肝臟負荷好大，加上好似小編呢款鐘意飲酒嘅人士，就要好好守護肝健康！正官庄皇肝天結合6年根高麗蔘、乳薊等，可以提升肝臟排毒功能，修復受損細胞。更可以醒酒護肝、清肝解毒，改善暗啞膚色及眼黃等問題。

正官庄 - 皇肝天 120粒 (原價：$2,380)

限時優惠價：$719（最多可使用14,300積分，抵消 $143現金）

4. 正官庄 - 活氣力 BOOSTER BOX 紅蔘濃縮液

正官庄 - 活氣力 BOOSTER BOX 紅蔘濃縮液

專為繁忙都市人度身定做，方便服用及攜帶的健康BOOSTER！採用濃縮液及片劑補充能量的雙重劑型，輕鬆補充葉酸、鋅、B族維生素、維生素C等12種維生素。服用濃縮液的同時，亦能攝取紅蔘營養成分及5種傳統原料精華-生薑、大棗、枸杞等。飲用後快速提高免疫力並消除疲勞，趕project或者通完頂都可以保持精力充沛啦！

正官庄 - 活氣力 BOOSTER BOX 紅蔘濃縮液 (原價：$888)

限時優惠價：$405（最多可使用8,100積分，抵消 $81 現金）

5. 正官庄 - EXTRACT EVERYTIME 高麗蔘膏口服液

正官庄 - EXTRACT EVERYTIME 高麗蔘膏口服液 10ml X 30包

個人成日都無咩精神，就可能要保補補身啦！正官莊EVERYTIME BALANCE每包含高純度6年根高麗蔘精，百分百全天然、無添加，有效改善血液循環同增強免疫力。而且更絕無咖啡因，持續飲用可以醒腦提神，加上長條獨立小包裝設計，方便服用及攜帶，隨時隨地都體力Power Up！

正官庄 - EXTRACT EVERYTIME 高麗蔘膏口服液 10ml X 30包 (原價：$960)

限時優惠價：$350（最多可使用7,000積分，抵消 $70現金）

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