移民，應該是近日社會逃犯條例修訂風波之中，聽得最多的字詞之一。面對生活的困境與對未來的不安，有人會覺得「逃避雖可恥但有用」，但談移民不是去旅行。當然你可以試試一年半載的working holiday，熟習環境，但除了基本生活條件，心理準備你又有嗎？

移居外地，從來不應是衝動下的決定。要對自己的人生負責，決定前往一個陌生的國度前，你又要考慮什麼事情呢？

（《北京遇上西雅圖之不二情書》劇照）

（《Eat Pray Love》劇照） 我要決心搬到異國？ 來自新西蘭的Laura Hampson，曾經由一個人煙稀少寧靜的地方前往到澳洲悉尼讀書，18個月後她直接又前往英國倫敦。跨越大半個地球，移居了不熟悉的地方，也許有點可怕，但卻是不少人心目中的夢想。Laura指出，想要前往異地生活的最佳時機絕對是年輕與自由的時間。因為這個時間我們還沒有什麼事業、家庭的負擔，可說是兩袖清風，最好不過就是到外地闖蕩一番吧！她建議那些想前往異地生活的朋友，先要清楚自己是想要出走數個月還是數年，再要去打算一下所需的生活支援。

先準備足夠洗費！

不論是長期或是短期，移居到新的國家絕對不便宜。以Laura獨身前往倫敦打工情況計，她出發前已在澳洲儲了一年半的金錢，支持她在倫敦首數個月的洗費，亦有點超出預期，因為找工作需時、找住宿亦是意料之外長時間，應以最安全保守的態度去計算首數個月，即使沒工作的基本生活費，以幫助維生。好像如果你要前往澳洲工作假期，亦建議要準備至少3萬港元儲蓄備用一樣。

（《Eat Pray Love》劇照） 認識朋友很重要！ 尋找工作與住宿當然是重要，但另一更重要的工作就是去認識「新朋友」！正所謂「出外靠朋友」，在人生路不熟的地方，如果可以多認識不同的朋友，相信他們可以幫助我們更快地適應新生活。Laura建議找一些「有社交的房子」，即是可能是合租房子或是青年旅舍等等，可以容易去認識新朋友，在異地建立非常重要的人際網路。他們或者可以幫忙介紹工作或者讓你加入他們的圈子認識更多當地的人。當然，識朋友要交心，如果以利益為前提相信不會是真誠長久的友誼。 另外，我們可以在社交媒體找到一些同樣身處這異地的「自己人」。舉例說，如果你正在德國工作假期，Facebook就有一個page叫德國幫（德國工作假期港人社團），可以讓大家交換資料互相幫助。當然，外地的華人社區如唐人街等，都是可以讓我們認識有相同背景文化朋友的方法之一。