【聖誕禮物】怕男朋友買錯禮物？　直接給他明示吧！

每逢大時大節，男朋友總會苦惱到底要買甚麼禮物？手作好不好？手袋好不好？還是化妝品、護膚品好？與其要男朋友攪盡腦汁，卻買來你不喜歡的禮物，今個聖誕不如就由你發辦，直接給他一些建議，確保他選中你心水。

女生都喜歡鑽石飾品，耳環、頸鏈、戒指最好統統有齊，聖誕送上首飾一定不會出錯。雖然所有女生都喜歡飾物，但假如懂得因應不同女生的個性，花點心思為她挑選相襯的首飾，那就更顯細心。最近，PINKBOX特地請來畢業於全球頂尖藝術院校Central Saint Martins平面設計學系的插畫師Charly Cheung，為新推出的皇冠鑽飾系列畫了一系列插畫——The Golden Hour。畫中女生各有性格，而且身處不同生活場景，演繹各款衣著和PINKBOX首飾配搭，說不定會找到一些送禮靈感。

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愛好自由的Traveller

有些女生總是充滿活力，喜歡到處探索，你也是這樣嗎？這一秒旅程未完，下一秒已想好下星期要去哪裏遊歷。畫中女生身穿水手條紋的T-Shirt和白色的Capri褲，騎着她的愛駒小綿羊，帶着一臉笑容在林蔭大道裏穿梭。這種隨意的穿搭，簡單卻流露出自信。如果你像她一樣喜歡旅行，也偏愛簡約風格，相信設計簡潔、着重線條感的Zoe戒指會是你的心水。

Zoe戒指配以鏤空設計，正中央配上閃爍鑽石作點綴，低調卻不俗套，彰顯你最獨特自我的鮮明個性。

典雅高貴的Shopper

現今社會，女生都是獨立而有自信的，為自己的事業打拼。平日難免工作太過忙碌，假日就會好好睡一覺，醒來換上新裝、拿着心愛手袋，吃甜點，再買些禮物獎勵自己。你會像畫中這位可人兒一樣，假日在商場輕輕鬆鬆過一天嗎？畫中她盤上了典雅的高髮髻，綴以華麗的羽毛頭飾為整個造型添上一份優雅氣質，喜歡高貴優雅打扮的你，或者也會喜歡她戴着的Chelsey戒指。

Chelsey戒指的設計突破傳統，中央鑲了名貴的Akoya珍珠，兩旁配搭鑽石互相輝映，成為皇冠戒指畫上點睛之筆。這種設計高貴而不平凡，必定讓你綻放迷人光芒。

熱戀中的Lover

女生都要勇敢，敢於表達自己，更要敢於去愛，哪怕旁人目光。畫中這對戀人，在眾多溜冰人群之中特別耀眼。在優雅的旋轉舞曲襯托下，女生的絲絲秀髮迎風起舞，此時男生忽然變出一份綁有蝴蝶結的小盒子。盒子裏到底會是甚麼禮物呢？相信Freddie皇冠戒指會是他送給摯愛的首選。

Freddie皇冠戒指，以亮粉紅的18K玫瑰金為指環，優美的流線型設計，把皇冠巧妙承托起來，配以光芒耀眼的美鑽，令戒指看上去更加閃耀璀璨。戴上這個精美好看的皇冠，就像公主得到加冕一樣，相信所有女生都會甜在心頭。

這幾個畫中主角當中，會否有你的影子？各位女生，快告訴男朋友你喜歡甚麼，免得他買錯禮物啊！