Ashley Graham以外　四位大碼Model以皇后姿態宣示：我胖我沒罪！

影片中的4位姑娘，體重都超過了80公斤，她們每天的工作，就是打扮得美美的，試衣服，拍照，做直播……她們是「大碼模特」，准入門檻首先是胖：體重必須70公斤以上，身高165cm左右，年齡25歲以下。但光有胖，還遠遠不行，她們必須有腰、有脖子、有曲線，以及，精緻的、上鏡的小臉。 點擊影片，看看她們的故事吧！

《VOUGE》雜誌御用大碼Model Ashley Graham（Pinterest）

珠三角地區（現稱：粵港澳大灣區）繁榮的女裝電子商務發展，催生了廣州的大碼Model產業。她們不少都是在校大學生，還有來自德國、俄羅斯、巴西的留學生。其中，身高170cm、體重85公斤的極品大碼Model，時薪人民幣2000元（約港幣2270元），月薪竟高達7萬-10萬（約港幣8萬至11萬元）！

【胖胖的姑娘竟這麼美】

按圖看看影片中的其中2位Model、以及其他大碼Model的定妝照▼

在成為大碼Model之前，這些姑娘都有過不堪的經歷：曾經有兩個月沒有出門，被古惑仔侮辱性地吐痰，不敢一個人去任何地方。

從灰頭土臉、毫無存在感的胖妞，到性感自信的大碼模特，她們都經歷了什麼？

誰說胖子就是Loser？

【本文獲「一条」授權刊出，歡迎關注：https://www.facebook.com/yitiaotv】