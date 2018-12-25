【女人四十】5歲喪父壓力下努力「成功」　39+1回首：其實有選擇

古嘉璇（Belinda），是個銀行家，亦是健身單車中心的創辦人。別人眼中，她是個事業愛情兩得意的「成功」女人。從前的她，對「成功」的定義也是如此，可歲月和經歷使她看得更遠。 成功，到底該怎樣定義？

古嘉璇（Belinda）（龔嘉盛攝）

五歲喪父 三十歲時發現有遺傳病

五年前成立XYZ Cycling Studio，主要原因源於她的自身經歷。五歲時，爸爸因心臟病過世，當時他只得四十二歲。而在她三十出頭時，曾因心絞痛暈倒，檢查後才發現有爸爸的遺傳。醫生遂吩咐她多做帶氧運動，以加強心臟功能。「好多都市人太忙，好少會察覺到身體有問題，會選擇飲杯酒、食粒藥算，唔夠細心照顧自己身體。」

「爸爸過身，媽媽要獨力照顧三個小朋友好辛苦。就好似我有罪咁，係咪我有錯呢？」 Belinda

媽媽身兼父職 童年時不敢「反叛」

媽媽沒有再婚，一心照顧三個小朋友。排行最小的Belinda，坦言壓力並非來自媽媽，而是在旁的親戚。「爸爸走咗，你要畀心機照顧媽媽、好好讀書同做人」、「點解你仲唔生性？」這些話，一直伴隨著她的成長。如此沉重的期望和壓力，叫一個五歲小孩怎樣承受？「我唔可以好有童真地長大。」她語重心長地說。也許這一切，才把她鍛鍊成現在堅韌而自信的女人。

「無一個女仔一出世就係女強人，通常是社會環境形成，係無意識地。但係人大咗，向後望發現，其實係有選擇。」 Belinda

「我唔可以好有童真地長大。」她語重心長地說。也許這一切，才把她鍛鍊成現在堅韌而自信的女人。（龔嘉盛攝）

幸好，至親成為她最強大的後盾。她形容媽媽是個慈母，從來沒有過打和罵。「佢每朝早同放學都會問，你今日開唔開心呀？」憶起從前深夜埋首讀書時，媽媽會勸導：「瞓覺緊要過讀書呀，依家讀都無意思，瞓覺先啦，瞓覺同開心最重要。」這樣的心態，亦深深影響她的育兒之道：「其實係逼唔嚟，要發憤時就會發憤。」

棄時裝夢當上銀行家

畢業後在銀行工作，Belinda卻表示真正想做的是時裝。當時家人「下指令」，做不了專業人士，就只有教書、政府、銀行這三類。時裝，那只是興趣，而不是一份正職。「賺到錢就去買，唔需要去做啦」、「出路咁窄，都搵唔到飯食。」不僅時裝，有些人總看不透藝術工作的存在價值。於是乎，她把所愛的暫時置諸一角。直至創辦健身單車中心，才有機會讓她「創作」。「我唔鍾意死板嘅工作，依家有少少放監嘅感覺。」她直言。

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「Life begins at 40.」 Belinda

曾懼怕「39+1」的來臨

女人打從十八、廿二後，有意無意地「遺忘」自己的年紀，甚至用「24+1」、「29+1」來考驗別人的算數能力。看似天不怕地不怕的Belinda，坦言也曾害怕「39+1」的到來。「就到40歲時，我擔心咗好幾個月，唔敢同人講。」直至朋友對她說：「恭喜你呀！就到40歲！」「點解咁講？明明係開始倒退緊。」她感到疑惑。「我聽過一句：Life begins at 40。因為40歲有足夠智慧去待人處事，同時亦夠年輕去享受好多事。」一席話，讓她突然驚醒。其實年齡，不過是浮雲。

看似天不怕地不怕的Belinda，坦言也曾害怕「39+1」的到來。（龔嘉盛攝）

收工後向公事Say No！

既是銀行家，又要打理自家公司業務，作為三子之母，記者好奇她如何分配時間。

Belinda的一天行程： 早上：做運動（瑜珈／ 伸展及冥想） 中午：回公司開會 下午：做運動（帶氧運動） 見客／處理公司事務

有一個規定，是她與丈夫在拍拖時已經定下，就是收工後不應酬、不再處理公事。「唔好24小時畀晒份工，有時未必係公司需要你，只係你放唔低。」

更多Belinda的生活照：

+ 9 + 8 + 7

「成功在於平衡，清楚知道自己所需，就係成功嘅人。」 Belinda

「成功女人」的定義

成功定義，人人不一。然而社會的標準，總離不開權、名和利。對於女人，更是守舊單一。「升職加薪、換車買樓、結婚生仔...曾經係咁諗。但係咪真係需要？少架車咪少架車。人生仔我又生，好似唔生就無得生咁。」人云亦云，追隨社會定下的界線，是不少人的人生必經階段，Belinda也不例外。回首一看，那些事有帶給你快樂嗎？

對於成功，她有了新的領會：「成功在於平衡，清楚知道自己所需，就係成功嘅人。平衡係一門好高深嘅學問，一棵樹無根基，就長唔高。而情緒同人與人間嘅關係，就係打好根基嘅關鍵。」

人云亦云，追隨社會定下的界線，是不少人的人生必經階段，Belinda也不例外。回首一看，那些事有帶給你快樂嗎？（龔嘉盛攝）

學懂深呼吸

當一個女強人並不容易。曾經，她是個不顧一切、勇往直前的人。拼命地跑，根本容不下喘息的機會。不論身體或心態上，她都寄語要學懂深呼吸。「好多人都唔識呼吸，我哋要閉目養神，聆聽大自然嘅聲音。」許多人都誤會，做運動就是要「做到好癲」，但其實適當地給予壓力於心臟、感受心跳的躍。真正的運動，會帶給你休息。

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