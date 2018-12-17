昨日（12月16日）舉行的《萬千星輝頒獎典禮》陳煒憑《宮心計2深宮計》太平公主一角奪「最受歡迎女角色」，發表感言道在她2012年，正值人生低谷時與她簽約。同年，她離婚。

陳煒憑《宮心計2深宮計》太平公主一角成為不少網民心目中的視后，終大熱奪「最受歡迎女角色」。（VCG）

筆者早早已沒了「電視撈飯」的習慣，但細看每位演員在卸下戲服後，私生活也逼不得已在鎂光燈下，她們寫了一個怎樣的劇本，又能否「演到底」，卻是有不少「戲碼」值得我們借鏡。這回想說說這位曾奪冠選美軍、曾息影又離婚，卻終於拿下「最受歡迎女角色」的「江湖大嫂」。

45歲的陳煒狀態大勇出席頒獎禮，真空晚裝非常搶鏡＝＝＞

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在人生低谷時與TVB簽約，堅守離婚秘密：「我不想別人同情。」

陳煒於1996年以大熱姿態當選亞姐冠軍入行，並於2008年與年輕三歲的商人顏志行結婚並息影，後來於2012年簽約TVB。早於得獎前，陳煒已在訪問中提及，離婚初期是人生低潮，但慶幸有家人朋友的支持，加上公司安排大量的工作，分散注意力。

隱藏與商人顏志行離婚這事，除了是因為覺得感情是二人的事，不需即時交代，同時亦因為不捨得，不想公開了便不能回頭。但更重要的是，她不需以「失婚婦人」被人標籤。她曾在訪問中大談離婚原委，她憶述丈夫以事業為重，自己息影留在家中，似是傢俬電器一般。離婚雖是丈夫提議，但她亦唯有接受。

那時已簽約無線，但她不想公開消息，她在訪問中道：「我不想別人同情，覺得我很慘，被人傷害，而現在要被逼過自己生活。事實卻不是這樣的。」

（《煒哥的味道》劇照）

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從不說前夫壞話：「婚姻對我來說是一生一世，但現在已學會慢慢放下。」

二人分開，總有些舊情人會忙著數算對方的不是，過期的愛，便發酵成恨。但陳煒離婚，卻鮮有傳媒大做新聞，把錯誤歸邊。原因簡單，只因她縱然離婚，但從沒有數算舊愛，處處維護。

在訪問中她大方談到二人由夫婦轉為朋友，反而關係更好。在堅守秘密期間，前夫亦有專程遠道出席陳煒主持的節目。回憶婚姻，她總結人生總有不同經歷，大家也曾付出，不能計較誰對誰錯，還道十分欣賞前夫，不論處世或工作。她慨嘆：「婚姻對我來說是一生一世，但現在已學會慢慢放下。」

道是這樣，但還有沒有介蒂，或許就連他們自己都不知道，旁人無謂揣測，但筆者及大家都可以看到的是，她確是盡了力保護這位過氣情人。這份量度，不會因為她是明星就變得理所當然。

（alicechanwai＠instagram）

女人四十算甚麼？「如果我急，我一早公開。」

陳煒今年四十五，入行二十二年，但她自言，從來不急，身體力行證明：女人四十，算甚麼？

她在訪問中提到，她自問「入得廚房出得廳堂，努力工作，如遇心儀對象，也會主動出擊！」也道暫時最想就是把工作放在第一位，因為感情這回事急不來，道：「如果我急，我一早公開等人追求。」

人人都以為「前衛女性」進不了廚房，但煒哥最為人知的興趣便是烹飪，最簡單的快樂莫如在家中宴客。誰說獨立、現代女人不可留在廚房、弄廚為樂呢？只是，樂趣與意義不一定來自丈夫，也可以是自己。