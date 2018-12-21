【聖誕香港地】拒絕過份熱鬧「俾人劏」　旺中帶靜避世好氣氛餐廳

聖誕節最怕的除了難以迴避的閃光外，還怕街上你擠我擁的人群，在街上逼得要死的才能逼到盡頭看那聖誕燈飾、在打卡點站大約一兩分鐘拍照一張（照片還要拍到途人的一半的身驅）。

要是這麼辛苦的話，還不如舒舒服服的坐下來與情人或三五知己暢談一番！以下3個地方，旺中帶靜，不僅能感受聖誕氣氛，也可與朋友過一個歡樂的聚會呢！

少量人數也適合的派對空間：小房舍

「小房舍」提供2-6人的主題房舍，十分適合小型聚會。(小房舍 Little Rooms by MG@Facebook)

大時大節除了怕被身邊情侶放閃外，亦怕在過度擠擁的街道上流連，如果有一個小空間能夠避開人群又能與朋友暢聚那有多好！「小房舍」正正是適合你與朋友靜靜地過一個私人派對的地方，身處銅鑼灣市中心的「小房舍」是一間Party Room，與一般Party Room一樣提供多個不同主題的房間以及Switch、PS4等電子遊戲、大富翁等桌上遊戲借用服務，甚至鮮有的提供聖誕帽及各款拍照道具。

不過特別在於，坊間許多Party Room也必定要滿10人或以上，但「小房舍」則能設有2-6人的主題房舍，而且價錢上亦不算太貴，聖誕期間的價錢由每人、每小時HK$60元起。換言之，即是單身的朋友，只要找到一個閨密陪伴，就能渡過一個溫暖的聖誕了！

地址：銅鑼灣渣甸街人人大廈1樓

營業時間：12：00 － 18：00；18：00 － 01：00（21/12－2/1期間）

+ 4 + 3 + 2

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滿滿聖誕氣氛的意大利餐廳：Amaroni's

Amaroni's於聖誕期間邀請到聖誕老人不定時的出現於餐廳中。(Amaroni's@Facebook)

雖然Amaroni's位於又一城商場內，可是比起銅鑼灣、尖沙咀等旺區，已經算是人潮比較少的地方。Amaroni's是一間意大利菜餐廳，還未走進餐廳內已被那浪漫的西式裝橫所吸引，店內的空間大，不但設有長桌、Bar Table、梳化座位，亦設有方便多人聊天的圓桌。食物方面，最重要是聖誕大餐以外，也接受單點食物！設有頭盤、主菜、甜品的聖誕套餐，二人餐由HK$1,188起，中位價格但配食物質素非常合理。

而餐廳的另一賣點，則是在聖誕假期間，除了在佈置上掛滿了裝飾物外，也邀請到聖誕老人出現於餐廳中為大家送上祝福，大增聖誕氣氛，不過聖誕老人只會不定時的出現，能否遇到聖誕老人就要看你的運氣了！

地址：九龍塘達之路80號又一城LG1層32號舖

營業時間：11：00 － 23：00

+ 5 + 4 + 3

置身外國：Aldou Cafe

幸運的話，大有機會會被安排到Aldou Café的戶外座位。(Aldoucafe@Facebook)

Aldou Café位於元朗，不想特地到九龍、港島「逼餐懵」女生，值得一去！二人的聖誕套餐由HK$498起，算是非常經濟實惠。Aldou Café內裡的空間不大，不過充滿溫暖感，而且設有僅僅一桌的戶外座位，像是自成一角似的。要是有幸坐到戶外的話，在那裡吃漢堡、意粉、甜品等食物，談談心、交換聖誕禮物，絕對有一種置身於外國民宿外開派對的感覺。

地址：元朗馬田路38號怡豐花園3號地舖

營業時間：12：00 － 17：00；18：00 － 22：00（星期二休息）