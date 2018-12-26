【回顧2018】職場學懂「不在乎」是大智慧　不是人人也值得你費神

兒時，總有那麼一兩句「座右銘」旁身，除了為了寫紀念冊，就是為了作文功課，或是以備不時之需，裝成一個有內涵、有修養的人。有時看着同學們不懂非裝懂的模樣，也是一娛樂。 不過，原來所有正面、可歌可泣的句子都不及一句說話強大，那就是：「我不在乎。」

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生活是一種拉扯。在角力中，人很容易失重，跌倒在「世俗」一方，同流合污。那可以是責任、他人眼光、父母與伴侶的期望等等，我們習慣稱它為現實，於是便漸漸埋沒在無休止的工作中，只是忽爾便會閃過一個念頭：我到底是在忙甚麼？

正正在這十字路口，便無意中看到一本名叫《The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good Life 》正中下懷，原來所有人情世故、世態炎涼都是假的，一句「I don’t care （我不在乎。）」已最強大，兵來將擋，水來土掩。

（《Girlboss》劇照）

煩惱只因留意太多無謂事，在乎前應先問問為甚麼。

我們煩惱，大部份時候都是因為太在乎，在乎太多的無謂事。只芝麻綠豆的事都可以觸動我們的神經，不是傷春悲秋一番，便是伺機發怒。

筆者不想跟寫道：「香港人放輕鬆！」這等膚淺話，生活美好，生活也本艱難，種種社會問題也不便多說了，怎樣輕鬆？我們在意陌生人在街上的碰撞、在意餐廳待應的不禮貌對待、在意天氣不好，掃了雅興、在意公司與老闆的無理要求與說話、在意親戚的比較、在意沒車沒樓、在意男友不似別人，從不送花⋯⋯於是生活便似處處觸礁，我們也心情不好。

在乎是沒有問題的，但要是事事放在心頭，那當然累人。下次不妨問問自己，為何要在乎？值得嗎？我們可選擇把心思放在哪兒。你可以花一生追磚頭，追別人一句讚美的說話，也可以把重心放在自己那兒，享受甚麼便做甚麼。

（《Girlboss》劇照）

要練成「不在乎」的大智慧，首先要知道自己在乎甚麼。

要對不重要的事滿不在乎，其實秘訣是先要知道自己在乎甚麼。

記得一畢業便抱着年輕應該放眼世界的信念，當上空姐。這樣的一份工作，不是沒有困難與挫敗，有時候是客人的無禮的問候，有時是喜怒無常的上司⋯⋯但那時看着時時抱怨的同事們，我時時提醒自己：「What happened on plan, stay on plane.」，於是下機便也就不理了，快樂無比。其實那時有一份自信與自持，不過工作，我在乎的是著陸後的世界；同時又有一份謙遜，天空中，人是那麼的渺小，何況是那樣的流水作業呢？

筆者覺得，名山大川甚麼的，都不是在「空姐生涯」中最重要的畫面，反倒是那一份輕鬆，自知與淡薄，才是著陸後最需要記着的事。

（《The Intern》劇照）

我們不會需討人喜歡，也不一定要惹人討厭。

以上說的，不過是要快樂，就是別太在乎不重要的事和人，有機會的話，當然要盡力「耍廢」，似李天命所言，「可以逃避的責任，當然逃避」，那樣才能把心思放在喜歡的人與事上。

近日跟友人說起，說到事事表現最真實自己不理別人感受，必然也會引人討厭，她卻吃吃笑道：「誰叫你說出來！你可以輕輕一嗯，繼續讓他／她誤會啊。你喜歡的話，也可以附和數句呢！」有人覺得這很虛假，但或許這也可算是一種修行了。

＊《The Subtle Art of Not Giving a F*ck: A Counterintuitive Approach to Living a Good Life 》書中金句：