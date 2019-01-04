發音奇怪被當韓妹　聾啞女生做網紅直播教手語：我一直想做個演員

蕾歐娜是一個90後網絡主播，剛開播一個月，就有了上萬粉絲，是大家心中的元氣美少女。娜娜和其他的美女主播很不一樣，她是個聾啞人。小時候的高燒導致她又聾又啞，通過努力，16歲才能勉強說話。說話不是她的長項，而這個工作卻要求她說個不停。稍稍有些奇怪的發音，加上長得好看，很多人以為她是整過容的韓國人，也有人說她是故意裝的。她對自己的定位是逗比兼表情帝，講段子，說繞口令，唱歌，教大家打手語，是她每日必做的節目。

90後聾啞女主播－蕾歐娜（一条提供）

我叫蕾歐娜，現在是鬥魚的簽約主播。每天早上10:30是我的直播時間。第一次來看我直播的朋友，都會覺得我口齒不清，語調奇怪。其實我是聾啞人，戴上助聽器可以聽到一點點。我現在正在努力學說話。

▼▼▼蕾歐娜直播常教這些手語▼▼▼

每天直播，大家都要我教手語，教得最多的是「我愛你」。（一条提供）

「牛逼」是這麼說的。（一条提供）

這是「老虎」。（一条提供）

除了每天教大家手語，還有一件事情每天都會被問到——為什麼會聾？你是怎麼學會說話的？

我出生的時候，明明好好的，但在快要斷奶的時候發高燒，導致了耳聾，聽不見，也不會說話。媽媽接受不了這個事實，覺得我應該像正常人一樣，就把我送到普通的幼兒園讀書。小朋友們都說我是啞巴，因為我整天只會「啊啊啊」這樣叫。但我也聽不到，就一直傻笑。那個時候，媽媽一直跟我哭，但我也不懂她為什麼哭。媽媽總是不甘心，試了很多辦法讓我重新說話。把我送到醫院檢查，醫生說我的舌頭短，要把舌頭下面舌系帶剪掉。但手術以後，我還是不會說。

▼▼▼按下圖看看蕾歐娜的童年照片：

8歲的時候，我開始系統學習說話。從最簡單的四個聲調開始，一步一步地學。一隻手按着自己的脖子，一隻手按着老師的脖子，感受喉嚨的震動。慢慢可以說一些簡單的詞語，例如「我聽不懂」，「你再說一遍」......16歲之前，我都沒有辦法正常對話，一着急就打手語。一打手語，媽媽就會打我，逼着我一定要說話。那個時候我特別怕媽媽。

一隻手按著自己的脖子，一隻手按著老師的脖子，感受喉嚨的震動。（一条提供）

小學開始，我在特殊教育學校學習。 聾人可以學的專業很少，除了美術還是美術，我不喜歡。 大專畢業後，我找了份財務的工作。 這是第一次，身邊全是正常人，溝通很困難。我開始一個人待在家裡，慢慢就抑鬱自卑起來了。

小學開始，我在特殊教育學校學習。（一条提供）

其實我一直想做一個演員，可是話都說不好，怎麼做演員？我想了很久，決定跟自己賭一把。（一条提供）

其實我一直想做一個演員，可是話都說不好，怎麼做演員？我想了很久，決定跟自己賭一把。 兩年前，我報了表演班，參加話劇演出，在世界聾啞小姐先生比賽上，我得了中國區的冠軍。慢慢我就自信了起來，也不那麼結巴了。雖然離成為演員的夢想還很遠，但是我會像蝸牛一樣，一步一步往上爬。

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我的夢想是，成為一個說話流利的演員。 蕾歐娜

雖然離成為演員的夢想還很遠，但是我會像蝸牛一樣，一步一步往上爬。（一条提供）

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