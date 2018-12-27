【荷蘭式工作文化】OT非奉旨！Burn out可請長達兩年「有薪假」

轉眼，聖誕假期結束，同時意味着2018又走到結尾。有不少人乘着兩天假期申請年假，來「自我製造」長假期旅遊：不是拿着行李上班，即晚出發，便是半夜回港，翌日一樣晨早上班。放了比不放更累人，但這種不顧一切、先死後已的「放假精神」，是不是也是反映了一種匱乏？同樣的訴求與問題周而復始，「我要真假期」又會否是2019新一年的展望？ 有關假期這回事，或許我們可以向荷蘭好好學習學習。

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工作不是生命全部，放假才是正經事！

在《比工佢更重要的事！荷蘭人快樂至上的生活哲學》中，最令筆者深刻的還是放假一環。相信對於很多我們這堆籠鳥來說，他們一般25天的年假，僱主甚至替僱員儲起「假期金」，這都是天方夜譚。

作者林昭儀是台灣人，嫁到荷蘭，在那邊工作生活、生兒育女。書中提到，不論年資長短，荷蘭人法律規定基本年假為每週工作時數的四倍，因此若每週工作五天，最少便會有20天的年假，但一般來說，大部份人都會獲得25天的年假。他們跟香港人一樣喜歡出國旅遊，但一拿通常便是兩至三星期，到遙遠的國家好好放鬆，然後早些回國，好好休息才返回工作崗位。而我們最喜歡的「長週末」，於他們來說卻說不上是「度假」，但他們也喜歡跟家人到郊外走走。

荷蘭人習慣每年都要度假，而這比儲蓄更重要。他們大多是不儲錢的「月光族」，唯一的儲蓄便是僱主每月從薪金留起8%作「假期金」，多數在每年五月發放給員工。

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「Burn Out」也可請假，「有薪假」最長達兩年！

不論是「過勞死」的日本，還是時時把OT當奉旨、無償OT是常態的香港，員工「鞠躬盡瘁、死而後已」是等閒事，但這真值得嗎？先不論生活中有大多比工作更重要的事了。

工作累人，不論荷蘭香港。不同的是，荷蘭人可因為「burn out」而請有薪假在家療養。「Burn out」即「燃燒殆盡」，又稱「職業倦怠」，意旨因為工作挫折、壓力，或太繁重而嚴重影響心理健康，但這要由醫生診斷，可申請在家休養。永久合約的員工如因此而長期沒法工作，公司也需支付最少70%的薪水，直到員工康復為止，這「休養假」最長可達兩年，而一經「確診」，僱主絕不可以在生病期間解僱員工。

雖然或許也會有被濫用的問題，但從他們的做法來看，至少是把員工當作是「人」看待，而非「機器」，並非「予取予求」。與我們最大的分別，就是不論僱主或僱員，他們都不會以「人工包辦了」來解釋所有無理要求。而這確是值得我們學習的，因為多少錢才能換回健康身體呢？

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關於病假：甚麼病，是員工的私隱！

香港，是「得閒死唔得閒病」的地方。猶記得一次，筆者從淩晨開始「胃抽筋」，翌日早晨看醫生，心想吃了藥要是感覺好一點便上班，可是騰痛依然。然而那是卻正值工作最忙的時候，於是萬分嫌意地告於上司，上司一言驚醒夢中人：「為何道歉？病了故然要休息！」

原來自己也不知不覺地成了盲目的那一群，對工作負責任過了頭，就是對自己不負責任。書中提到，當員工因生病而無法上班，當天早上便要告訴同事，預先告知何時可回來工作，而基於私隱條例，僱員不用詳細告之原因。而為免濫用機制，僱主則會告知公司醫生，進行「抽樣檢查」。

假期為的是休息與放鬆，是必須的權利。或許香港並尚未能有如此優厚福利，但我們作為員工，至少可以學習那比起工作，更愛惜自己身體為宗旨。當然，看畢你也可以道：「哪可比較！總是隔離飯香，那麼羨慕就移民啊！」話說得活像魯迅筆下那鐵房子裏昏睡的人，但筆者卻堅信，總是有一班人堅拒沉睡，而要進步最快的方法，就是不恥向別人學習。



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