女人四十才結束廿年戀情　知名舞蹈家曾絕望迷失　靠李安一句喝醒

許芳宜出生在台灣宜蘭，是國際知名的舞蹈家，可能也是台灣最會跳舞的女人。她今年48歲，19歲才開始學舞，5年後進入紐約Martha Graham舞團，現在被《紐約時報》稱為：「美國現代舞之母Martha Graham的繼承人」，並被評為「世界最引人注目的25 位舞者」之一。39歲時，許芳宜結束了19年的戀情，暫停了自己的舞團，一切從頭再來。

許芳宜（一条提供）

她開始嘗試和世界各地的優秀編舞大師、舞者合作。許芳宜與紐約市立芭蕾舞團的舞星Tyler Angle，一起呈現Christopher Wheeldon的代表作《雨後》。2009年，許芳宜與現代舞大師Akram Khan，合作舞蹈作品《靈知》，她扮演的甘陀麗皇后，因為民族滅亡的戰鬥而傷痛不已。她又跟著名芭蕾演員譚元元合作《2 X 2》，並由英國編舞家Russell Maliphant創作。

許芳宜曾與世界各地的優秀舞者合作，並受侯孝賢等電影導演的垂青，力邀她在多部電影中客串▼

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許芳宜也受電影導演的喜愛，曾受邀在多部電影中客串。在電影《逆光飛翔》中，她本色出演了一位技藝超絕的舞蹈老師。在侯孝賢的《刺客聶隱娘》裡，她則是舒淇的師傅。許芳宜直到現在還在跳舞，並開始自己編舞、創作。早前我們特地到台灣與許芳宜合作，記錄下她的一段獨舞。只看置頂影片，便可感受到她用肢體和情緒帶來的震撼。

我用身體說故事。 許芳宜

自述：許芳宜

我小時候其實是個「學渣」，從19歲才第一次有理想——想當一名職業舞者。起步遲，所以加倍勤奮。在學校學習舞蹈的那5年，我每天比別人早到2小時。我的身體條件其實不是最適合跳舞的，我還有個特點，額頭高，後來我學會自嘲：有人稱讚我在台上「會發光」，我就說，大概是因為額頭太高，舞台上燈光一打，閃閃發光。

記得第一次見到Martha Graham是1990年，96 歲的她率舞團到台灣演出。我那時是舞蹈系學生，遠遠望着這位美國現代舞宗師，支撐着年邁枯槁的身軀親自謝幕。5年後，我一個人去了紐約。那時真的是不計任何代價，拼命去沖，不會英文、無法溝通，但也不怕失敗，不怕被篩走。

我覺得只有放掉所有的安逸，才有機會往前， 於是下定決心離開紐約， 回到台灣，創立自己的舞團。（一条提供）

之後我進了Martha Graham的舞團，從一個非常小的實習舞者，到新舞者、群舞者、獨舞者，一步步跳到首席。我覺得Martha Graham技巧的關鍵在於情緒，從人的各種情緒中尋找動作，哭和笑都牽動腹部肌肉，表演時，將這些動作誇大成為舞姿。Graham的作品很經典，通過自己的詮釋，讓大家覺得，你賦予了經典一個新的生命，我覺得那是很棒的事情，也是作為一個表演者極高的榮耀和驕傲。可是那時就是不滿足，說不上來的一股衝動和慾望，然後身體飢渴、很餓，想要更多。我覺得只有放掉所有的安逸，才有機會往前，於是下定決心離開紐約，回到台灣，創立自己的舞團。

Martha Graham是現代舞蹈史上最早的創始人之一，被喻為「現代舞之母」，也是許芳宜的奮鬥目標（一条提供）

但39歲的時候，人生又來了次大轉變。我結束了19年的戀情，暫停了舞團，終止了無法完成的合約，賠上信用與違約金，面對現實與極度孤寂。那時我哭得好傷心，怒吼，喊得很用力，世界卻很平靜。快40歲了，我帶着行李箱，又一個人出發了。回到紐約，見到了李安導演，很沮喪地問他：我不知道接下來的路該怎麼走了。

李安導演跟我說：那你有聽過四十而不惑嗎？他一說的時候，我有種當頭棒喝的感覺。接下來他問我：那你最會做什麼？我說，我最會跳舞。他說那就去跳。 許芳宜

許芳宜受李安的啟發後，得到客串名導侯孝賢《刺客聶隱娘》角色的機會，在藝術上繼續新的嘗試▼

舞台上有很多漂亮的身體，但有時少了靈魂。我想，我有很多經驗和積累，我可以把我看到的最好的帶回台灣。於是，我開始嘗試與世界各地的編舞家、舞者合作，頂級好手，個個都瘋狂。然後找到我喜歡的作品，帶回台灣演出。自己創作這件事情，真的是因為後來太飢渴太餓了，身邊沒有人專門為你創作作品，於是開始自己編舞。第一個作品才50秒，雖然經驗不足，但很用心。

《我心》這個作品，其實就是在講我自己。（一条提供）

《我心》這個作品，其實就是在講我自己。可能因為舞蹈這條路太孤單了吧，其中有一段獨舞，很像自己的臆想世界。想像自己可以飄浮，想像自己有超能力，又控制不住地焦慮。有時候說不出自己的時候，我寧可用跳舞來說，它可以表達得更淋漓盡致。40多歲的時候就是少了青春的肉體，但我還挺享受現在的身體。我覺得身體變聰明了，只有訓練、積累到足夠的量，身體才懂得收和放，包括你的肌肉、你的情緒。

許芳宜是單純的喜歡跳舞，以舞蹈追求藝術的純粹▼

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有時候被人問：「許芳宜你還在跳啊？」其實原因很簡單，是真的喜歡跳舞。我覺得什麼都可以被逼，但舞蹈這件事情在我心目中，是一個很美好、很純粹的東西。我覺得實在太難得了，這輩子有多少人可以像我一樣，我最會做的事情，我最愛的事情是同一件事，而且居然這麼多年，還可以繼續。

別人用嘴巴、用文字在說故事，我們靠身體在說故事。20歲有20歲的跳法，80歲有80歲的跳法，雖然舞蹈作為職業，總有終結的一天，但在生活中，沒有人規定70歲就不能跳了。也許有一天我在床上都還在這樣晃來晃的時候，我覺得我也還在跳舞。 許芳宜

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