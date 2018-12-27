【插畫】與伴侶相處的日常細節：年深月久，他成了你生活的一部分

不少人總愛以上一輩的生活經歷與年輕一輩作對比，筆者卻認為這樣的對比其實不太公平。活在現代社會，年輕一輩有自身要面對的壓力，也有這一輩人才可以感受到的幸福。

美國年輕插畫師Amanda Oleander選擇以畫筆描繪當代女性的日常，除了與伴侶相處時的甜蜜時刻，也有女子獨處時那無人可知的面貌及心情，每幅都能讓女生產生共鳴！

美國年輕插畫師Amanda Oleander（圖片來源：ig@amandaoleander）

活在這個小時代的我們，也許再也沒有生離死別、轟轟烈烈的愛情了，可是回過頭想想，雖然我們不是活在戰爭國家裡，可是要面對的社會問題也並不少——全球暖化、經濟衰退、互相憎恨及排斥、國際關係緊張……而更無奈的是，我們在面對這些問題時，只被強大的無力感環抱，想不到可以做到的事。在這個既可以說是「幸福」但又不盡然是「幸福」的時代裡，更多人全力投入工作及愛情之中，只因可以捉緊的，不就只是工作及愛情所帶來的小確幸嗎？

伴侶在自己累透時給予的一個擁抱、在夜裡一起一邊吃pizza一邊看Netflix、幫對方擠痘痘、睡到流口水在伴侶的身體上、剛睡醒口氣極臭頭髮極亂但伴侶依然覺得自己很美……無論是誰也不能否認這些幸福！

就像張愛玲所說的：「也許愛不是熱情，也不是懷念，不過是歲月，年深月久成了生活的一部分」。

與伴侶一起快樂地長肉。（圖片來源：ig@amandaoleander）

睡到流口水在伴侶的身體上。（圖片來源：ig@amandaoleander）

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除了與伴侶一起時的畫面之外，Amanda Oleander也有不少描述現代女子生存狀態的作品。再引張愛玲的話：「笑，全世界便與你同聲笑，哭，你便獨自哭」，活在社交媒體盛行的時代，大家在工作十多個小時累得快死的時候，仍然要在社交媒體帳戶上展現最美好的一面，就算要上載傷春悲秋的post，也要思前想後，只敢展現最討喜的悲傷。

女生最真實又最私密的畫面其實是：卸妝後，黑眼圈的面積佔據臉龐的一大半、「人、機、床」三合一，完全不想動、幻想有一個「男朋友」來陪伴自己、在除夕派對上只想躲起來睡覺……

無時無刻討好別人也太累了吧！不妨試一下「做自己」，其實也挺可愛的。

累死了還要工作。（圖片來源：ig@amandaoleander）

家務就放到明天再做好了。（圖片來源：ig@amandaoleander）

再見了晚餐。（圖片來源：ig@amandaoleander）

「誰吃了我的朱古力？」（圖片來源：ig@amandaoleander）

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