【2019】告別年年爛尾收場！制定成功實踐新年目標的6個小方法

新的一年總是令人特別期待，很多人都會在這個時候制定新年目標。不過，試回想一下，上一年定下的目標又實現了多少？

如果你坦承的回望過去，大概也不難發現一年又複一年的定下那些雄心壯志的新年目標，往往都是不了了之，到了年終都幾乎拋諸腦後，幾乎沒有在這年留下實踐過的一點痕跡。

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如果你也有類似的情況，也不用太過感到洩氣和尷尬，因為你並不孤單。因為大部份有定下新年目標的人，也是半途而廢作結。有調查發現指，有28%的美國人在一月九日前就會放棄了新年計畫，而在兩星期後，放棄新年目標的比例上升到32%，一個月之後這個比例更增長到42%，半年後則上升到56%。也有研究發現，澳洲人在三個月內就有80%的人會將新年計畫拋諸腦後。

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而Statistic Brain Research Institute在2017年1月1日的一項研究顯示，在1273名的受訪者中，只有9.2%的人認為他們成功取得了實現新年目標的決心，而有48%的受訪者則表示認為所定下的新年目標不會成功，而更加有超過42%的受訪者表示，他們每年的所定下的目標都沒有成功！

最典型的新年目標如下，是否也跟你的相類似？

儘管有超過一半的人在訂立新年計劃之初時，感到信心滿滿，但結果發現最終的成功率還不足10%。那麼，究竟是什麼原因導致我們總是不能完成自己的新年計劃呢？

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設定的目標不切實際

新年特別有憧憬和信心固然是好，但很多時候也要考慮現實。例如想學日文的你，訂下一個要半年內完全懂得讀寫日文的目標。這樣對於大多數由零開始去學一門外語的人來說並不實際。因為要完全可以靈活地用一種外語溝通和運用，需要長時間的學習和積累，並不是心急地一時三刻就可達成。不如為自已訂下在今年內要完成初級日語課程的計劃，這樣明確而可行的目標會比較來得實際。

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沒有跟進目標進度

俗話說：「計劃趕不上變化」。在實現目標的過程中，總會遇到各種各樣的阻礙和困難，令你對原來的期望有著落差。如果你對目標沒有足夠的熱情和決心，很容易就會半途而廢。研究中也發現到有33%的人，沒有跟進他們的目標進展，更加有差不多有四分之一的人甚至表示他們忘記了自己在新年所訂下的目標。

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訂下的目標太多

很多人因訂下太多的目標，沒有考慮而自己的真正需要，以及能否負擔得起實踐目標時的時間和精力，盲目地訂下未經深思熟慮而設立的目標，這樣最終可能什麼都實行不了。

上一年的目標還沒實現，新的一年又開始了。不想這樣的情況在每一年都重複上演，在這裡就給大家分享訂立目標時的一些建議：

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Source: psychologytoday

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