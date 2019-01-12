【單身貴族】其實毒女一個更開心！商台DJ阿正開Page：一位呀唔該

單身過節又如何？ 歲末，各種節日接踵而來，看見街上情侶相擁倒數、慶祝，全身神經都會被挑撥得異常敏感，越發覺得落寞。其實單身過節又如何？只要懂得享受，其實也可以精彩浪漫！

香港90後女生黃正宜一個人唱K遭嫌棄，遂在Facebook設立「一位呀唔該」專頁，誓替單身生活打抱不平。（「一位呀唔該」Facebook Page圖片）

可以兩個人，誰想一個人？尤其每年從聖誕節、元旦、農曆新年、元宵節到情人節期間這幾個月，單身人士莫不受盡「虐待」，恨不得另一半可以信手得來。香港90後女生黃正宜一個人唱K遭嫌棄，遂在Facebook設立「一位呀唔該」專頁，誓替單身生活打抱不平。

今年25歲，目前單身的黃正宜認為，單身過節不一定孤單，因為人生除了愛情，也有愛情和親情，正所謂：「No man is an island」，沒有人會是座孤島，獨自存活。「節日如果不想一個人過，可以找朋友、家人一起慶祝啊！」雖然她身邊的朋友以戀愛狀況的居多，但她自嘲很愛當朋友們的「電燈泡」。「他們（情侶朋友）也很愛叫我一起，人多熱鬧啊。」今年的聖誕節和倒數活動，她亦相約朋友們一起慶祝。不過，若遇上和單身無關的情人節，她則會當成平日度過，不會刻意找朋友。「情人節也是需要工作啊！」她笑說。

今年25歲，目前單身的黃正宜認為，單身過節不一定孤單，因為人生除了愛情，也有愛情和親情，正所謂：「No man is an island」（馬來西亞東方網）

她認為，單身人士經常嚷著孤單，並非真的沒有人陪，而是他們有既定觀念——認為有伴侶是快樂、浪漫；單身就是孤單或不善於社交。黃正宜續說，不知從何開始，大家都有種意識，吃飯要有人陪，上丶下班也想有人陪，總之不可以一個人，「當你一個人的時候就會自動和孤單掛鉤。」但她認為，就算不是單身，也會有一個人獨處的時候，大家不應該逃避，而是學會享受。她認為，單身是一種生活方式，無論是自願還是無奈接受，都有它可愛的地方，「有時候能夠享受一個人的寧靜，也是一種福氣。」曾看見有網友在Facebook上分享道，她從不在平安夜外出，因為她要寫下所有過去一年值得感恩的事。元旦前夕的晚上也不外出，因為她會在全年最後一夜，一個人好好地回顧及反思自己過去一年的表現。

獨自唱K的啟發

單身並不代表寂寞，只要懂得享受，你就會明白，其實有個人永遠和你在一起，他就是你自己。我們常會說一加一大於二，黃正宜不反對這說法，只是她認為，兩個人或一群人固然熱鬧，但一個人也有它的自由和快樂。她舉例，人和人相處難免少不了互相遷就，獨處時，卻可以隨性而行。「想吃漢堡包，就去啊！想看哪一套電影，也可以直接買票！」自去年情人節在面書（Facebook）設立「一位呀唔該」專頁後，黃正宜經常會挑戰「一個人的任務」，包括打電話訂桌吃飯、一個人唱K、一個人看演唱會和一個人吃情侶餐等等。

她分享一個人去唱K受到店員嫌棄的經歷，她指店員剛開始和她說一個人不能唱K，雖然最後都讓她一個人唱，卻是以施捨口吻說了一句「今天不算多人，給你唱啦」，叫她十分無奈。回想起當初設立此專頁的概念，她說：「純粹玩興大發！」去年情人節，她原先約了老師學結他，但臨時被「放飛機」，「過後我走進一家餐廳點了一份情人節套餐。」她笑說，還記得侍應當時一臉疑惑的表情，非常好笑。當晚，她便決定成立此專頁，「設立這個專頁前後只用了2小時，沒有考慮太多。」她的動機來得很簡單，卻成功帶來影響力。「有網友向我反映，因為她，他們學會了獨處，甚至有人訊息她，感謝她啟發了一個人旅行的念頭。」

黃正宜經常在「一位呀唔該」專頁上開直播分享一個人生活的趣事。不少網民都因她而得到啟發，開始一個人的有趣生活。（「一位呀唔該」Facebook Page圖片）

戀人不是應節用品

節日就像催化劑，催生喜悅，但也會催生孤單，尤其是單身人士。根據《2010年馬來西亞人口與房屋普查報告──人口分佈與人口統計基本特點》報告指出，15歲以上未婚人士佔總人口的35.1%。另外，交友APP「SweetRing」亦從分析指出，我國年齡介於21至34歲單身人士比去年增加了45%。

私人執業精神科醫生麥永接在接受網站《香港01》訪問時透露，過往在一所醫院的急症室工作時，每年大時大節如平安夜、聖誕夜和情人節，總會收到一兩宗因情緒波動而自殺的入院個案。他透露，節日求診的人士以情緒病、抑鬱和焦慮問題居多。「聖誕節、情人節經常被塑造成是充滿愛和幸福的節日，對於部分有人格障礙的人士屬於大挑戰，他們容易和人比較而情緒大起大伏，感到空虛、寂寞和被遺棄。」

佳節時份，麥永醫生表示有更多人出現情緒問題▼

線上約會仲介Datesmith業務發展總監吳淑怡也表示，在佳節期間，簽購配套的顧客人數會比非佳節時期來得多。她分析道，農曆新年面對家庭壓力，會促使單身人士想要找個伴，「加上聖誕節至農曆新年期間，有很多假期，大家都希望有個人可以陪伴他們。」黃正宜分享自己某次走在街上，聽到一名男性對朋友說：「現在什麼節日，當然要趕在聖誕節和倒數之前找到伴啊！」她認為，在這段節日時期，香港已入冬，氣候轉涼，他們不過只是想找一個可以取暖的伴，並非是愛情。「這和尋找兼職男/女朋友，有何不同？」

她續說，很多人都看重節日，在特別的日子，都想有另一半陪伴。可是，節日並不是讓你隨手得來個伴侶的原因。匆忙找個人陪你，可能捱得過節日，卻可以走到永遠嗎？她坦言，自己並不會怕寂寞而隨便找個人「取暖」，即便她是家中的大女兒，父母也經常性催促她趕快找個伴，但正所謂，緣分不能強求不是嗎？確實，戀愛不是聖誕樹，又怎可以找來「應節」呢？她坦言，自己並非不渴望戀愛，只是相信隨便去愛或愛錯了人，比一個人更寂寞。

黃正宜的性格開朗活潑， 經常在網上分享搞怪照片，非常搞笑！（「一位呀唔該」Facebook Page圖片）

當單身者也歧視單身

「單身狗」是網絡上對單身人士的形容，但我們卻不曾聽過「雙人狗」、「情侶狗」，因為社會大眾普遍認為，戀愛的身份比單身的身份來得高。心理學家蓓拉（Bella DePaulo）曾在《單身，不是你想的那樣！》（Singled Out）一書中分享，有天她乘德士，司機得知她仍單身後，不斷問她是否曾被男人傷得很深而不再談戀愛，又不斷遊說她結婚、有伴侶多麼好，勸她不必擔心，終有一天會找到對的人等等，她稱之為「單身歧視」，並希望讀者反思，為何已婚者不需受到這種咄咄逼人的對待呢？黃正宜認為，單身只是一個狀態，而不是地位，不應該有高低之分。

單身人士可和朋友、家人一起過節，同樣可以快樂、精彩。（「一位呀唔該」Facebook Page圖片）

自設立專頁，黃正宜便成為了「單身」的代表，「每每提到單身，大家都會想起我！」問她，難道不覺得丟臉嗎？這時，她反問：為什麼要感到丟臉？她認為，這不過是人生的一個經歷，已單身將近2年時間的她說，自己並不會擔心自己嫁不出，「我們應該學會享受每個階段帶來的快樂和體驗。」

和她分享，同事表示每逢節日走在街上看到一對對的情侶，她都會想衝上去拆散他們的衝動。黃正宜聞言笑說：「為什麼單身的人總會覺得戀愛中的人會比自己幸福呢？」她續說，有時並非是社會歧視單身，而是單身人士也看不起自己，認為身邊少了一個伴，就是不完美！

單身豈是不完美？一個人也可以幸福地生活▼

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節慶意義大於形式

每次過節，大家免不了出外吃喝玩樂慶祝，或送禮表心意，不少商家更瞄準節日商機，紛紛推出各種優惠促銷，然而這是否代表節日只是一種商業手段？黃正宜認為，節日確實有存在的必要，不過不代表一切。「難道只有在情人節你才會特別疼情人？母親節才特別孝順？」她續說，所謂浪漫有時並不需要用錢堆砌，兩人一起手牽手走海邊其實也可以很浪漫，不是嗎？

根據維基百科解釋，節日是世界人民適應和生活需要，共同創造的一種民俗文化，是世界民俗文化重要組成的部分。不過，目前市場上確實出現了商業味很重的節日，包括鼓吹每個月的14日都是情人節，刺激群眾消費。對此，馬來西亞真愛家庭協會執行董事陳心堅接受訪問時曾表示，節日有商業活動的帶動實際上是好的，但必須在商業和意義兩者之間取得平衡；商業活動在扮演帶動氣氛角色的過程中，也帶出節日的價值和意義，互惠互利，讓公眾慶祝過程中，也了解過節的意義。

他也說，節日的各種促銷，方便人們送禮表心意，但送禮應了解其中的意義，主要是視乎自己的心意，並不該是比較心態。

【小百科】單身狗源自…

「單身狗」的意思與光棍相近，出處估計是源於電影《西遊記大結局之仙履奇緣》結尾時，主角至尊寶（周星馳飾）和紫霞（朱茵飾）在悟空的幫助下，終於相戀。悟空最後功成身退，慢慢走遠，至尊寶看著其黯然的背影說：「他好像一條狗啊！」而來，結果演變成網絡潮語，一直沿用至今。

【本文獲「馬來西亞東方網」授權轉載，原文：【特寫】享受一個人過節把每個狀態都活出精彩！】