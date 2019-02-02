很多人都知道快樂，然而擁有的人卻不多，根據去年聯合國發表的「2018全球快樂報告」，香港排名76名，分數僅得5.43分（10分滿分）。近年物價通漲，生活倍添壓力，令不少人愁眉苦臉，然而林秀怡（Kirby）在逆境中，仍能保持樂觀心態，即使問及她的人生低谷，她亦表現從容，娓娓道出自己經歷，全程掛著天真微笑，雖初入行時，月薪僅得7,000元，還要分擔5,000元養家，但她仿佛只記住當中的好事，笑談自己的幸運。 攝影：吳鍾坤

林秀怡去年飾演《是咁的，法官閣下》裡的專業律師，令她矚受網民注目。

走在旺角街頭，沿途經過一些路人，都轉頭看向林秀怡，或因去年飾演《是咁的，法官閣下》裡的專業律師，使她漸受注目，更成為民選的最佳女配角。努力背後，必有付出，許多人或不知道，她實已出道10年，當年報讀藝員訓練班，原因只為追求興趣，「我為人坐不定，剛好中學的時候，可到戲劇學會發展，後來發現自己對這方面甚有興趣，還誤打誤撞入行，因此決定專心鑽研。」

林秀怡過去的演出曾掀起一時熱話，但她自言每次都是曇花一現：

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笑看十年起伏：我還是位幸福的小朋友

人生有多少十年，林秀怡現年27歲，將自己的花樣年華，獻給演藝事業。每個人起步時，腳步都稍為輕鬆，但當到達中段，步伐便變得沉重，秀怡亦然，「經過幾年後，我們連等一句對白，都等得很辛苦時，你便會感到灰心」，「你看到很多不同的人都突然上位，然而自己仍在後方慢慢前進，那時你便會覺得，是否自己做得不夠好？」縱然灰心，但只有一時，她選擇樂觀面對，認為若然一下子得到重要戲份角色，自己或未能處理得當，「我寧願一步步行，慢慢累積多些經驗，並獲取多點角色。」

為了興趣，她亦曾出現入不敷支情況，「第一年入行欠數（不夠演出），有兩個月沒有薪金，那時真的要問朋友借錢」，幸好這情況維持不久，她便很快還清款項。剛投身工作，收入不多，加上肩負家庭重擔，她不得不做兼職賺錢，曾當餐廳侍應和電話接線生。有些人走到這裡，或會感到難熬，而她則認為，自己並沒有「捱」，「有些人一天有數份工作，每天只睡兩三小時，在我眼中才是捱世界，我還是位幸福的小朋友，既有人工，又能追夢。」

突然出現很多話題，但只是曇花一現，現在好像亦是如此，已經很開心，至少有一刻，起碼有人留意到我。 林秀怡

「對這行來說，十年是個比較快的時間。」 笑看人生，或是她的人生態度，凡事正面回應，在訪問期間，亦常提到自己「很幸運」，「對這行來說，十年是個比較快的時間。」她從不後悔當初的選擇，「能把興趣變成職業，是件幸福的事，人生今天不知明天事，當然開心地過活會較好。」真正愛笑的女生，喜歡將歡樂感染他人，這亦是她較享受拍喜劇的原因，「我喜歡看到人笑，亦喜歡在拍攝過程中，跟人邊玩邊笑著拍，整件事就像寓工作於娛樂」，當提到她所做的角色，都較豪邁和搞笑，「其實很快樂，因為好像投放了部分的自己進去，我亦覺得，若我放開地演出，至少我不用拘謹，把每樣東西都做多給導演。」

「這個運有點後繼無力」

憑著毅力，現今做出成績，當大家以為她的機會來臨，但她卻指這個運「有點後繼無力」，「香港人較為善忘，很快會被人忘記，像以前《怒火街頭2》時，突然出現很多話題，但只是曇花一現，其後便會很快回落，現在好像亦是如此。」雖然她願拼搏，拍攝時無論被要求幾乎全裸，抑或被要求增肥出演，都一口答應，但她形容這行需要「等運到」，「不是說你要努力，去找監製，他們便會給你角色，只有時來運到時，『不如用她吧！』那麼你便有機會，因此你也不知自己甚麼時候會運到。」不過，她表示自己並不是無得著，「已經很開心，至少有一刻，起碼有人留意到我」，還形容自己是「演藝圈的中下游」，「尚未到成功，但都會飾演一些角色，我希望下部劇會再成功一點，再上一級。」

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我生活的最大開支便是吃。 林秀怡

「誰說演員衣著需要光鮮亮麗？」 $40「掃街」挑戰 $5入手襯衫是一種快樂 選擇一方，另一方定有所犧牲，她堅持演藝事業，生活也要變得節儉，幸而她甚少講究衣著，平日愛穿衛衣，會瀏覽淘寶網站選購衣服，「誰說演員衣著需要光鮮亮麗？」她亦較為嘴饞，除過時過節大吃一餐，她都會「掃街」，享受低調的樂趣，「一間餐廳只得一類型食物，但你『掃街』的話，可以這裡買一串食物，那裡買一包薯條，買珍珠奶茶，類型較多。」 訪問當天，我們便限她只用40元完成午餐，沿途她一直計算花費，亦記住所有物品價格，即使看到喜歡的珍珠奶茶，亦改選另一家的椰汁，「椰汁18元，但珍珠奶茶23元，價格較貴。」也許這精打細算的個性，已變成其習慣，她最終買了一件$5襯衣、一串燒賣、一杯椰汁和一個麵包，還剩下一元，作為儲蓄。

林秀怡當日「掃街」的花絮，最後花費39元：

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「在我需要的時候，朋友都會幫我。」

個性樂天，讓人不敢道出黑暗面，秀怡自言甚少向他人表現自己的憂愁，「我經常覺得，說出來都沒用，可能在別人的印象裡，都是開心快樂的我，因此我說這些事時，都會感到很尷尬。」同時，她亦興幸自己的善忘，「我很奇怪，只要冷靜一下便沒事，過一會便會忘記，這亦是一件好事。」

林秀怡指餐廳是她的避風塘。 也許是她的豁達開朗，吸引不少人緣，陪伴和支持她繼續向前，早年更與好友投資餐廳，作為她的「避風塘」，「發生甚麼都可回來，跟朋友輕輕訴苦，一起煮食。」去年，她的媽媽不幸罹患癌症，曾經歷癌症的林淑敏，隨即向她介紹醫生，分析應到哪裡求診，令她非常感激，「我完全沒想到媽媽與這些病有關，不知應該怎樣做，幸好問到很多意見。」她亦感謝周麗欣得悉消息後，隨即致電慰問，還特意到大佛幫忙祈福。

校園生活最真摰，秀怡至今仍與中學朋友聯繫，更指是「最好的朋友」，「幸好在我需要的時候，他們都會幫我。」不僅幫忙搬家和粉飾牆身，在她的媽媽患病時，他們還會替分身不暇的她買藥，「有些藥物要在內地買，我打電話給他們，他們便會說：『我幫你到內地買』」，而當她擔心媽媽的狀態時，他們亦會幫忙上門查看，更會相約伯母飲茶，分擔一下她的壓力。

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