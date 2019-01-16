【GentleWomen】惠英紅迎接60　走過抑鬱、笑看衰老：皺紋是點綴

一見惠英紅，記者忍俊不住大喊：「你真的是太漂亮了！」 紅姐笑了笑說：「你們才漂亮吧，青春少艾！我不怕告訴別人，我正有兩年就六十。」於是，洋洋灑灑，由於16說到將近60；由傳統影業的武打女星，說到首次與Fox合作在《心冤》演出。剎那芳華，似水流年，捬拾也是智慧。 攝影：黃寶瑩

惠英紅說：「我走過來了，亦回望得到，還有甚麼好怕？」（黃寶瑩攝）

惠英紅，正有兩年便六十；2月2日出生的她，下月便走到「60-1」。兒時曾為生活乞討，她說因此她特別會看人，每人身上都帶種味道，絕對錯不了；16歲入行，她是第一屆香港電影金像獎最佳女主角得主，第二次相隔了差不多三十年，直到2017年憑《血觀音》獲金馬獎最佳女主角，她在台上感動落淚。台上一眶淚水，訴不盡台下的辛酸。滾滾紅塵數十載，由女主角淪為配角、兄長與母親相繼離世，高山低谷，她說：

我走過來了，亦回望得到，還有甚麼好怕？ 惠英紅

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怕⋯⋯老？

時下女人，愛追着時鐘跑，三十歲是一個關口，四十也是一個關口，一步一生。怕的事可多，怕皮膚蠟黃，頭髮斑白，可愛不再。說到老去，紅姐卻概括起自己的人生來：三十歲時，她無有怕；四十多歳也有迷失時候；到了現在，回頭看便發現原來浪費了那麼多時間，她反問：

「那時到底又怕甚麼？」

她振振有辭地道：「我不怕告訴你，我正有兩年便六十了，但很多人都道我漂亮了。不是美在外在，這我當然知道，而是內在，因為愈長一年，信心就大一點。因為我看事情不一樣了。這點從前我不知道。」似水流年，卻也總會留下痕跡，只是太多人當心在臉上的，而看不到在心內的。紅姐道：「這都是經驗之談。或許你覺得皺紋多了，但原來那兩道皺紋點綴得很有味道。十年有十年的風光，你腦袋接收了十年的知識，正是那知識會令你有味道，那味道令你有自信。」接着她又嘆口氣道：

你怕老，因為你怕死。但「死」卻是天下間最公平的事，那你怕甚麼？如皺紋，人人都有啊。 惠英紅

說罷又把手指指着額角，說：「豐富腦袋，別在意外貌。」

惠英紅振振有辭地道：「我不怕告訴你，我正有兩年便六十了，但很多人都道我漂亮了。不是美在外在，這我當然知道，而是內在，因為愈長一年，信心就大一點。因為我看事情不一樣了。這點從前我不知道。」（黃寶瑩攝）

怕⋯⋯抑鬱？

輕描淡寫的「經驗之談」背後，是多年的跌跌撞撞。以武打女星身份初嘗「影后」寶座，那年是1982年，她22歲，正茂芳華燦爛星途正等著她。豈會料到後來，她患上五年抑鬱症。紅姐花了三句把病因概括：「電影大勢改變，由女主角成了沒人問津的配角，那時又正藉三十多到四十多。」

在不少報導中曾說過，紅姐一人躲起來，任何人都不見，把家中鏡子也封起來，整天在床上昏昏欲睡，又曾自殺。她說：「在這過程中，我很快知道自己有病。那一刻竟覺快樂，原來只是病！」紅姐立即去看醫生，吃藥治療。她道：「我從來沒有失敗，只是有病，我沒有辦法。」她憶述，從小到大，天不怕、地不怕，三歲乞食也是站最前頭那個。但這抑鬱病卻教會她面對，她說：

1982年憑電影《長輩》令惠英紅初登影后寶座，對比起20出頭的她，今天紅姐更添一份氣質。（《長輩》劇照）

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就似撞鬼，從前害怕。現在或會說：「我遲早也會是你，走開。」 惠英紅

只要面對，那恐懼才會走。她又輕輕嘆道：「走過了，才有今天的惠英紅。」

惠英紅說：「我在灣仔長大，時時被警察拉入臭格，所以我對他們十分熟悉。Madman是女人，但有男人味。」（黃寶瑩攝）

怕⋯⋯後生可「畏」？

人過半百，甚麼都不怕，唯是年輕一輩最怕聽到一句：「一代不同一代。」

紅姐經驗豐富，演出離不開人生的拈拾，如是次在《心冤》中演飾演高級警官，她說：「我在灣仔長大，時時被警察拉入臭格，所以我對他們十分熟悉。Madman是女人，但有男人味。」於是演出「入型入格」，但也喜愛新挑戰，夥拍主要拍愛情電影的葉念琛導演，甚有火花。

紅姐直言：「不怕與年輕一輩合作。人愈大，思維愈被污染。年輕一輩，反而往往有新意念。」她分享，覺得把兩代人比較，絕不公平。她問：「為何要新鮮人老練？」接着笑了笑又說：「讓年輕演員演四、五十歲，不行，因為沒有深度；讓我去演十多歲，也不行，因為思想混濁了啊。」不過，不同年歲做不同的事罷了，各有各風景。說的是演員的修養，做人如是。

人生，撇不開恐懼。不少人就被恐懼推着走完一生了，在電影鏡頭外的惠英紅，卻告訴我們，就連在死亡前面，還是有所選擇：「你怕會死，不怕也會死，何不好好享受這趟旅程呢？」

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