生活累人，往往都想藉周末與身邊的閨密到酒吧鬆一鬆，小酌幾杯、訴說心事、與她們呻及生活上所遇到的苦澀；但每逢大時大節的派對上，總會放開懷抱，希望能夠不醉無歸。然而，你又有否看過朋友在酒醉後與平日完全相反的模樣？

（《How to Be Single》劇照）

有時候，一班朋友飲酒總會有一、兩個人喝醉，甚或做出不合乎性格與邏輯的事，每每到了隔天起床後才隱約憶起酒醉時做過的事，甚至是完全「斷片」，要別人詳細描述他們醉後的行為。一般人都會認為在酒醉時做出反常的行為是基於酒精的影響，但有研究指出酒醉後行為隨時會揭露你的隱藏性格。

根據美國密蘇里大學哥倫比亞分校研究人員邀請了187名學生接受訪問，調查平日他們飲酒的頻率，並於問卷中填寫他們平日的「飲酒夥伴」在清醒時與酒醉時的行為反差，以分析醉酒後所反映的個性特徵，從而得出以下結果。

酒後多話並在過後「斷片」

（《奇怪的搭檔》劇照）

這大概是一種最常見的酒醉表現！有種朋友總是會於酒醉後異常地說很多話，無論是訴苦，還是無聊閒談，都會說不停一樣，直至醉到倒下的一刻才聽不到他們的聲音。這類型的人性格反覆，時而安靜得可以不說一句話；時而能夠放開懷抱，與朋友瘋狂玩樂，然而對待工作、朋友卻十分認真，講及責任與義氣，不過就是喜愛將負面情緒埋藏於心中，不願與他人分享。

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酒後鬱悶不快

（《我要再來一次》劇照）

常說借酒消愁，有一類人總是透過酒精發洩自己的負面情緒。有否試過朋友喝酒前明明看起來好好的，完全沒有失落的象徵，可總是於酒後突然開始流下眼淚，甚至嚎哭？這類人的心思傾向細心，善於從他人的言語中了解對方心意，可自己卻擁有一顆玻璃心，容易因小事而鬱鬱寡歡，但因為以免影響到別人，總會把心事一一吞噬到肚中。

酒後善於交際

（《奇怪的搭檔》劇照）

有人於酒後會變得悶悶不樂，亦有些平日沉默寡言的朋友會變成「開籠雀」。他們的情緒會於酒後變得高漲，像是一個社交達人一樣，到處與朋友和不認識的人聊天，反應變得非常敏捷，然而，這類人的性格傾向內向，不太敢於平日表達自己的意見，只敢酒精影響下表達自己的想法。

還有以下酒醉後隱藏性格，你又是哪一種？

（資料來源：CollegeTimes, Shape.com）

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