【那些年】日版沈佳宜更勝陳妍希？齋藤飛鳥被譽「神選中的少女」

日版《那些年，我們一起追的女孩》上週在香港上畫，除了劇情外，觀眾最關心的，當然是「女神」演出，你喜歡台版的陳妍希，還是日版的齋藤飛鳥？

（《那些年，我們一起追的女孩》劇照）

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日版《那些年，我們一起追過的女孩》－忠於九把刀原著，劇情幾乎一樣？

九把刀的小說《那些年，我們一起追的女孩》在2011年被拍成電影，在台灣、香港和新加坡均創下票房紀錄，更令飾演男女主角的柯震東與陳妍希一炮而紅。事隔7年之久，《那些年，我們一起追的女孩》再次搬上大銀幕，但主角換成了山田裕貴及組合「乃木坂46」的齋藤飛鳥，而背景也由台灣，換成了日本的高中。

原著是改編自作者九把刀自己故事，當年熱愛高材生同班同學，那一段遺憾也成就了最美的回憶，寫出來、拍出來感動無數「老少男、少女」，似是看到當年的自己。日本電影一直不少少男少女的純愛故事，本以為日版《那些年》會揉合些日本味道，可是是次卻跟原著幾乎一樣，劇情一分不差，沒有太大驚喜，反之，是女主角齋藤飛鳥令人眼前一亮，19歲少女似是演自己，青春無敵！

（《那些年，我們一起追的女孩》台、日劇照）

「被神選中」的少女齋藤飛鳥－19歲更勝當年28歲陳妍希？

齋藤飛鳥屬組合「乃木坂46」，拍攝時候19歲，很多人都拿她跟當年28歲的「童顏」陳妍希比較。陳妍希當年立即成了「女神樣本」，不過，齋藤飛鳥「來頭」也不少，被日本雜誌譽為「被神選中的少女」。

齋藤飛鳥是混血兒，父親是日本人，媽媽則是緬甸人。童星出生，後來加入組合「乃木坂46」，更成為中心成員，個人寫真集《潮騒》更曾登Oricon公信榜寫真集部門第一位。有關齋藤飛鳥，論其歌藝及演技的文章不多，反之，更多的是誇讚她的樣貌，特別是她的「巴掌臉」，更曾被選為全日本第五位最美的少女。

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