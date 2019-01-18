高智商「最孤僻」特質：與他人交往越多，對生活滿意程度卻越低？

未知你身邊會否有一個經常形容自己聰明，但實質卻是「豬隊友」的朋友，甚或這是你自己？ 不過，我們又應該怎樣界定聰明的定義？ 有研究發現，原來透過我們的生活習慣與性格就能定辨得出誰是假聰明、誰是真聰明，一起來看看你有否擁有以下的聰明特質，向朋友證實你是一個真正聰明的人吧！

【完全估唔到！】以下高智商聰明人特質，你又中了幾多項？===>

+ 4 + 3 + 2

以下聰明人的特質，則是筆者最好奇的：

容易相信別人

（《男朋友》劇照）

有一種人總是特別容易被騙， 細至朋友之間的戲言，大至詐騙電話，他們都極度容易上當，甚至因此得到「豬頭炳」的稱號。以為這類型人的智商偏低才會被騙到嗎？

根據英國牛津大學的一項研究發現，這類型的人傾向選擇去相信別人是源於他們擁有一顆單純和善良的心，做事情前不會計謀太多，因此能夠做到用人不疑的同時，更能從中觀察與判斷他人的性格行為，絕對是屬於高智商的特徵之一。 亦曾有過一份美國民意調查結果指出，聰明人除了容易信任他人外，其生活快樂指數更高，從而身體亦較健壯。

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經常捱夜、晚睡晏起

（《當你沉睡時》劇照）

常有「早睡早起身體好」、「在足夠休息時間下，腦袋也會運作得比較好」的說法。但原來只屬我們一個先入為主的想法罷了！英國倫敦大學心理學家Satoshi Kanazawa為尋求答案，曾就此進行了一項研究，調查智商會否受生活作息而影響。

研究邀請了過萬名受測者，根據他們的IQ分成5個組別：愚笨（低於75）、愚笨、正常、聰明、非常聰明（高於125），分別向他們詢問其工作日和週末的作息時間。從中發現「非常聰明」組別平均的睡眠時間是凌晨00:29；而「非常愚笨」組平均會在晚上23:41已經就寢準備睡覺。然而，兩者的起床時間則相差無幾，「非常聰明」組別比非常愚笨」組的人士只是僅僅遲半小時起床。

因此證明智商高的人從來也不是早睡早起，反而習慣晚睡晚起、經常捱夜的人才是聰明人呢！

（資料來源：Lifehack, Business Insider）

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