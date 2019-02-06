【出生月份看職業】1月出世聰明多做醫生？6月者好奇心強擅長…

根據中國的十二生肖論與西方的占星學，出生的年份與月份決定了我們的個性、運程與價值觀。更甚的是，根源英國國家統計局，出生月份與日後從事的職業有一定的關係。

英國國家統計局利用人口普查的資料加以研究，對當中十九種職業的從業人員出生月份進行分析，結果發現我們的出生月份，與其從事的職業有微妙的關聯。而紐約時報的報導指出，科學研究發現不同季節出生的人亦會有著不同的性格。而性格與事業選擇，總有密不同分的關係。

春天（三至五月） 情感豐富 容易走向兩極

春天出生的人性格樂觀，態度積極，遇到難題會奮力迎戰，開朗又正面的情緒有助他們解決生活上的壓力。然而，他們情感豐富，容易走向過份正面與抑鬱的兩端，當正面情緒走到盡頭時，伴隨的是令人沮喪的負面情感。

Lady Gaga在《Good Morning America》談及對抗抑鬱症的心路歷程一度感動落淚（《Good Morning America》）

三月

出生於三月的人創意無限，天馬行空，成長後多為機師或於音樂上有所發展。當中三月出生的音樂人如Lady Gaga，謝安琪均曾患上抑鬱症。她們的音樂才華備受認可，屢創事業高峰的背後也帶來沉重的壓力。三月出生的Lady Gaga早前在《Good Morning America》為《A Star Is Born》宣傳，曾分享自己於音樂與對抗抑鬱症的心路歷程一度感動落淚，音樂成為她堅持的力量。

出生在五月的人遇強愈強，有著服務人群的精神，代表人物如特首林鄭月娥（VCG） 四月 擁有高智商，繼承出生於春天的特質，聰明而且感情豐富，也有著以語言影響他人的能力，如教育學家。 五月 積極樂觀的性格使出生在五月的人遇強愈強，有著服務人群的精神，加上邏輯性強，適合成為政治領袖，如香港特首林鄭月娥。 更多春天出生的名人：

夏天（六至八月） 充滿活力 情緒起伏難以控制

夏天陽光充沛，生機處處，出生於這幾個月的人就如陽光般溫暖。他們友善而且歡樂，性格好動而且好奇心旺盛。然而他們情緒起伏較大，來得快又去得快，總是給人一種難以捉摸的感覺。

陳貝兒在主持的節目《嫁到這世界邊端2》多次感觸落淚（IG_chanjanis）

六月

強大的好奇心促使他們有著高於常人的求知欲，出生於六月的人思路清晰，不會安於現狀，對於未知的領域有著無窮的探求之心，多為行政總監或諾貝爾獎得獎者。代表人物有身兼主播與社會企業Green Monday執行總監陳貝兒，她於早前主持的節目《嫁到這世界邊端2》中，走訪嫁到世界各地的女生，在鏡頭前真情流露，時而被幸福人妻的故事感染而感動落淚。

《哈利波特》系列作者J.K.羅琳出生在七月，擁有無窮的想像力（VCG） 七月 異於常人的精力與好奇心賦予他們無窮的想像力，《哈利波特》系列作者J.K.羅琳便是當中的代表人物，她筆下的主角哈利波特也是出生於七月，兩人的生命力完全呈現於讀者眼前。 八月 充滿自信而且可靠的領導者，美國總統奧巴馬與克林頓均出生於八月。

更多夏天出生的名人：

秋天（九至十一月） 富正義感 容易為不公的事而感憤慨

秋天天氣乾爽，也是農作物收成的季節，在富裕的環境下，秋天出生的人體格強健，運動力強。而且喜歡享受生活，對生活質素有一定的要求。他們主張非黑即白，面對不公義之事，他們第一反應大多是憤怒。

點擊下圖閱讀9至11月出世人士的性格分析：

冬天（十二月至二月）

冬天日照時間短，天氣較極端。出生於冬天的人容易面對難關，然而他們思考力強，性格沉穩，情緒較敏感。

點擊下圖閱讀12至2月出世人士的性格分析：

科學家根據研究對象的出生月份得出了以上的結果，未必能以此斷言兩者的關係，總不能一概而論，畢竟後天的發展對我們的個性也有很大的影響。