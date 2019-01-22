Tom Ford執導電影《夜行動物》：一旦失去 愛就再也喚不回來

由Tom Ford所執導的電影《夜行動物》（ Nocturnal Animals）最近在Netflix上架。 走在時裝界這個最講求新穎、最以資本主義為中心的他以電影告訴大家：「如果你／妳愛一個人，請小心呵護，因為一旦失去，就再也喚不回」。

《夜行動物》海報

Tom Ford是個著名的時裝設計師，卻很少人知道他熱愛導演工作。由他所執導的電影《夜行動物》（ Nocturnal Animals）最近在Netflix上架，筆者誠意推介大家抽時間欣賞！

Amy Adams與Tom Ford！《夜行動物》

《夜行動物》由小說改編而成。故事講述就讀藝術的Susan（Amy Adams飾）與就讀文學的Edward（Jake Gyllenhaal飾）來自兩個完全不同的階層。二人在就讀大學期間不期而遇，愛火瞬間燃燒。

為了愛情，來自中上階層的Susan不理母親反對，決意嫁給浪漫的Edward。可是畢業之後，Susan很快就變得務實起來，為了安隱生活，不單放棄藝術創作，轉而任職藝術行政工作，亦開始嫌棄Edward沒抱負、沒錢。

《夜行動物》截圖

在這個時刻，她在遇上了有錢又有魅力的男子Hutton（Armie Hammer飾）。為了投向Hutton的懷抱，她馬上拋棄Edward，更打掉Edward的孩子。被拋棄的Edward更在醫院門口撞破她去墮胎。這些經歷都讓Edward深受打擊，與Susan離婚後也沒有結婚。

《夜行動物》截圖

不過，故事也沒有讓背叛Edward的Susan好過。19年之後，Susan確是可以住在奢華的大屋內，每天都可以穿著華美的服飾，在自家畫廊擔任主管，然而她所享有的不過是空洞的幸福，Hutton經常利用工幹之名，與情婦跑到外國鬼混，與此同時，他們也面臨著破產的危機。而她長期失眠，愁眉不展。

在這個時候，Edward寄來以他們的婚姻作改編的小說，作為他多年後的復仇。（網民評論：千萬不要隨便狠心拋棄自己的另一半，還一直嘲笑他／她 Weak，他會進行可怕報復！！）

《夜行動物》截圖

Amy Adams在電影裡每一套服裝都非常好看！《夜行動物》

小說名為《夜行動物Nocturnal Animals》，是Edward早年為Susan取的花名。小說內容血腥暴力，氣氛亦非常冷酷，長期失眠的Susan在無眠的夜裡邊讀故事，邊憶起當年拋棄Edward的經歷，內疚之餘亦無比後悔。最後她相約Edward到餐廳重聚，希望可以重燃愛火。至於Edward有沒有出現，就留待大家自行探究了。

眾所周知Tom Ford是個時裝設計師，卻很少人知道他亦會執導。而他之所以選擇改編《夜行動物》，是因為Tom Ford對「柔弱、懦弱」的Edward產生很大的共鳴：

這部電影有一個主題深得我心，那就是探索我們文化中的男子氣概。書中的男主角Edward，並沒有社會所期待的男性形象。我在德州長大，但從來不是典型的男生，於很長一段時間裡非常困窘，所以我特別能理解Edward的苦衷。

在觀看時，作為女生的我也不禁問自己：在那個關頭，我會因為一個條件更優越、更有理想、更有目標、未來看似更有成就的男子，拋棄相對之下較為懦弱（故事所用的形容詞）的現任嗎？

《夜行動物》的美術非常好看！

於道德而言，作為一個好的伴侶，當然要無時無刻陪伴與支持伴侶。可是，一段關係包含太多複雜的元素，而人又是非常複雜的生物，在現實當中許多情侶會因為各種原因而分開。而Edward與Susan當初的最大問題，在於二人在某個位置開始以不同的步履，走上截然不同的人生路，而且二人都沒有尊重對方的選擇，只希望對方成為自己心目中的模樣。

比起貪新忘舊，二人之間的差異更貼近問題的核心吧。

《夜行動物》截圖

不過就如故事最關鍵的一句所指出：「如果你／妳愛一個人，請小心呵護，因為一旦失去，就再也喚不回。」在日新月異的現代生活裡，現代的愛情沒有過去父母輩的關係堅實，伴侶之間好容易因為磨擦就分開。而在失去之後，許多事情都無法重新修補，更無法再來一次。

走在時裝界這個最講求新穎、最以資本主義為中心的Tom Ford難得執導，他就以《夜行動物》叫大家，放手之前先想清楚。

如果大家會去欣賞的話，建議大家要多留意電影中的美術。難得有另一渠道伸展他的才華，Tom Ford執導的電影處處流露無懈可擊的美學。演員身上的服裝當然每一套都時髦好看，就算在道具的挑選上都別有用心。與他一起工作的美術指導指出，Tom Ford對於「美」的執著遠超大部份導演，在眾多個場景中，道具的顏色選擇都互相呼應。

例如當年Susan無情批評Edward所寫的小說時，是躺在一張紅色的沙發上；電影故意讓Edward筆下暗指是Susan的角色同樣死在一張紅色的沙發上面，代表Edward的當年的受傷與今天的報復。另外，小說中殺手所開的綠色車，正正是當年Susan離開Edward時所駕駛的車。

《夜行動物》

而片頭那些突兀卻別有深意的裸女畫面，Tom Ford在訪問中表示，本來他找上這些飾演藝術品的演員是想用以象徵現階段的美國：「暴食過胖、衰老、哀傷，又疲倦。」不過在拍攝期間他發現：「我愛上了這些女子，她們很美、充滿樂趣、且都非常開心可以參與這部作品，無拘無束地，於是我意識到她們其實也是整部片的縮影，她們放開了一切、超脫這社會的眼光，正因為如此，也獲得了全然的自由。」

只要用心留意這些細節，你會發現電影更有層次更好看！

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