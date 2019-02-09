【情人節】內衣性感卻不落俗套　三個令人心動的柔美品牌推薦

每個女生都想自己更動人，換上漂亮又舒適的內衣確實由衷的令人快樂。無論身邊有沒有那個他，穿著漂亮內衣也是寵愛自己的一種方式。推薦以下三款各具特色的內衣品牌，就算是沒有特別愛好柔美款式的女生都會為之心動。

Fleur of England 深受荷里活女星歡迎

清新純潔的白色內衣更能襯托出溫柔淡雅的感覺（IG_Fleur Of England）

由設計師Fleur Turner創立，她認為女生除了要擁有讓人驚艷的能力，更重要是要懂得欣賞自己。成立只有短短九年的英國品牌，已深受荷里活女星愛戴，當中包括Rihanna, Anne Hathaway, Emma Watson, and Katy Perry等。內衣多以蕾絲和絲綢製成，材質柔軟而典雅。經典設計以幼滑的絲綢帶子代替鋼圈，讓女生們可以擺脫鋼圈的束縛感覺，既實用又性感，適合所有胸型的女生。

如英國女生般性感又不覺俗套，滿足視覺與觸感的同時又帶點挑逗的可愛感覺。比起神秘的黑色，清新純潔的白色更能襯托出溫柔淡雅的感覺，清純又羞澀般煽動著瀰漫於空氣中的浪漫情愫。

Intimissimi 不為取悅他人而自信

Intimissimi的內衣性感而且不會過份裸露（IG_intimissimiofficial）

意大利品牌Intimissimi風格優雅簡約，令人意外的是創辦人Sandro Veronesi原來是位男性。他作風開放，明白到只有女性才可以真正明白市場需要，品牌以女性為主導，以全女班統籌設計工作。

品牌相信女生的美麗是由裡而外，獨立而果斷。就如換上精心挑選的內衣不是為著要展示人前，去取悅他人，而是讓它成為自己的力量，要讓別人欣賞到的是你從裡而外散發的自信。

誰說內衣不能外穿？Intimissimi的內衣性感而且不會過份裸露，以黑色蕾絲bralette外搭絲滑襯衫，外披一件中性的西裝外套，如夜行的貓女，成熟幹練又不失嫵媚姿態。

La Perla 內衣界中的勞斯萊斯

總裁Chiara Scaglia曾道：「內衣，應該是女人送給自己的禮物。」內衣講求精細工藝與舒適度，既為女生不可或缺的必需品，用上頂級的材質亦不為過。La Perla的內衣於市場上是稍為貴價一點，全因它採用法國高級喱士、18K金線及絲綢，由意大利專業裁縫以一針一線打造而成。

以極致奢華的蕾絲烘托出甜美的粉嫩感覺，溫柔而堅毅。浪漫是縱使你很懂得人情世故，卻依然對生活不妥協，對感情不將就，充滿韌性如法國的優雅女生。

【周五心意運動】您捐一封$50利是，已可為基層送上溫飽，01心意呼籲您支持【香港婦女中心協會】，每$50可為1個基層家庭送上暖湯。