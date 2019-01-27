【你的善良必須有點鋒芒】真正對自己善良　就是要懂得適時拒絕

近日有一書的名字時時突然闖入眼簾－就是《你的善良必須有點鋒芒》。本來對心靈勵志的讀物沒有多大的興趣，但這書非常受歡迎，更稱是某內地大型購物網絡心理勵志暢銷榜的冠軍。相信是標題是說出了不少人的心聲，大家都是有感曾淪為善良的「受害者」。

（《未生》劇照）

比起書本中循環往復的「金句」，筆者最放在心上的反而是這句：「聰明是一種天賦，而善良是一種選擇。」不如說說大家誤會了，有關善良的「潛台辭」。

（miyami_viola@instagram）

不是所有人都值得你善良對待。

通書說的，不過就是簡單不再的道理，只是總有些人，被善良二字困住，白白吃虧，還稱讚自己與人為善。就似有朋友總是時時為了那無理男友或前度而鬱鬱不歡，時時催眠自己，這要體諒，那要原諒，自己卻低到塵土裏去了。

若真有大智慧，別人怎樣都不慍不火，那當然沒有問必題。只是大部份人，只是想當個「高人」，內心卻不是。「善良」待人，自己卻一肚子氣，那只是徒傷身傷心，養成內傷，那叫疚咎由自取。不是所有人都值得你善良對待，有時跟着感覺走，或許未能成為「完美女友」，但至少賺了爽快啊。

（《無法成為野獸的我們》劇照）

對自己善良，就是懂得拒絕。

有關對善良的「心得」，筆者未敢多說；只是有關拒絕的「甜頭」，總算是初嘗了。

畢業後第一份工作便是當空姐，「友善」也是職責一種。而筆者開初也十分快樂，只因從不喜歡衝突，在飛機上工作，便可名正言順地把所有「吃虧事」用「友善」二字掩蓋。直到有一次，遇到非常不合理的上司，怎樣都不能達到她的水準，甚至連幫忙她也會罵，於是一怒之下，把手中的兩杯茶倒掉，跟她說：「不做白不做，你自己做。」便昂首走了出去。

那一次，雖是如微塵段的小事，但算是第一次發現，要拒絕無理的事，無關年齡與職級，而這無減你的善良啊。

（《無法成為野獸的我們》劇照）

你不一定要絕對善良，才能獲得別人喜愛。

筆者曾誤會，要非常非常善良，才能當一個「好人」，才能成為一個值得別人喜的人。後來當然發現，「好人」並不一定是讚美詞，而別人要歡喜討厭，哪管你是圓是方。就似，最真摯的朋友，就是在你跌倒時先大笑那個，那笑聲中又哪有善良可言呢？

＊書中有不少金句，哪句說出你的心聲？

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（愛情冇限期，但告白有，截止收集：2019年1月28日）