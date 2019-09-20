【金宵大廈】李施嬅已離巢難爭視后　回顧勾引男人絕技極難超越？

李施嬅在《金宵大廈》及早前的《荷里活有個大老千》裡，角色均非常搶眼，讓人讚嘆她不僅演技好，亦很敬業。已正式離巢的李施嬅，最令人懷念的角色相信是在《荷里活有個大老千》飾演的經理人瑪利蓮，在25秒內，擺出24個「性感」的動作，不禁讓人佩服她的專業。未知《金宵大廈》的空姐Alex及前世舞廳大班Coco，會否能令她在觀眾心中留下更重要的地位？

《金宵大廈》故事講述李施嬅飾演的章瑋（Alex）與大廈護衛，由陳山聰飾演的蕭偉明，原來有宿世姻緣。中間再穿插身邊人的奇情怪事，劇集類型大台少見較有新鮮感，而李施嬅雖然近期演技備受認同，但由於她已經離開效力16年的TVB，相信難以憑此劇角逐TVB視后。

【點圖即看】李施嬅在《金宵大廈》的精彩演出==>

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觀眾眼中的李施嬅，都是斯斯文文，因2003年參選港姐出道，獲最上鏡小姐獎項可惜三甲不入。其後一直飾演綠葉角色，看來不算搶眼。不過，她並沒因而氣餒，反而積極向上，除了好學不倦，亦甚有生意頭腦，曾創辦化妝學校，還不斷進修演技，最終憑美國微電影《Once More》，獲得觀眾認同，成為《European Cinematography Awards》及《Los Angeles Film Awards》的雙料影后，去年亦到加拿大，有份拍攝劇集《Blood and Water》第三季，衝出海外發展事業。

李施嬅飾演的瑪利蓮，感覺非常亮眼，劇中在25秒內，擺出24個「性感」的動作。(《荷里活有個大老千》劇照)

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過往李施嬅在大台出演的多是斯文角色，早前她在《荷里活有個大老千》也有復古形象演出：

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專注做戲卻不懂做人

成功之路不易走，李施嬅入行至今逾16年，早年接受訪問時，坦言拍劇多年，都曾有猶豫的時候，不過她很快便沒當回事，亦認為自己不懂做人，只是專注做戲。縱她覺得都要識做人，卻不懂跟人打交道，一味收藏自己，因而對事業進度都有影響。雖然個性內向，但她總是努力改變自己。從加拿大回流的她，入行後，大家都很外向，她常聽不明別人說的笑話和潮語，像是脫節般，也不是被取笑，但她都一一努力克服。

「想有人鬧我，跟我說有甚麼不夠好﹗」

水瓶座女生處事挑剔，有點完美主義，李施嬅對自己的要求亦高，不斷四出學習，推動自己進步。她曾經在訪問表示，約五、六年前覺得自己演技停滯不前，很想進步，想有人鬧她、跟她說有甚麼不夠好，所以隻身前往美國學戲，亦找詹Sir上課重新學演技，她亦會到海外面試角色，擴充自己的進步空間。

李施嬅在加拿大拍攝的劇集破格當上殺手。(@selenaleelalee)

她的戲路隨著努力和跳出comfort zone變廣，去年於加拿大拍攝的劇集，便是個內心複雜的黑警和殺手，她曾表示「在香港，大家會覺得我合適做斯文角色，不會聯想到我凶神惡煞或開槍駁火的角色，但有人覺得我可以。」她深信能夠做到不同角色，才是真正的演員，甚至引述導演的話，「要做A list演員，即使導演要求做100次，都要做到，聽完這留話，我跟自己說要做A list演員，每次拍攝都要求做到100分。」

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李施嬅感激能遇上「胡說八道會」，是她堅持下去的支柱。(@selenaleelalee)

能夠堅持下去，因有身邊一班好姊妹，她感激能遇上「胡說八道會」，給她很多正能量。即使胡杏兒和胡定欣等都曾獲視后，但自己仍遲遲未有，她都衷心替別人高興。那次她得獎，亦特意待至大家去旅行時，才拿出獎項，向姊妹分享高興的事。

李施嬅與好姊妹們的合照：

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從前經常被笑說不擅穿搭，近年李施嬅在形象上的確進步不少：