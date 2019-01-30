【插畫】工時長、樓價貴、無希望　可愛動物插畫道出頹皮心情

大概大部份8、90後都有這種感覺：活在香港，工時比人長，樓價比人貴，絕望感比人多。明明如斯絕望，還得要上班扮積極，一人個做幾個人份量的工作，就連下星期連假幾天亦沒有絲毫快感——工作還得要做，而且還必須在短時間裡完成下星期的工作量……

生活被無限量的工作淹沒，還要被上一輩人罵是「廢青」，負能量爆滿也很正常吧。不過呢，就算再負面、再絕望，工作時也要裝沒事吧。插畫家Lim Heng Swee就以可愛簡單的筆獨，將每個頹皮打工仔的心情描繪下來。

（圖片來源：ig@limhengswee）

Lim Heng Swee是個馬來西亞藉的平面設計師及插畫師，曾多次獲得國際獎項，現時為多家雜誌擔任設計師，亦會接下不同的平面設計工作。另外，他亦會於閒時在個人社交媒體帳戶上分享個人作品，一開始畫風較為活潑，色彩鮮艷，主題亦比較積極正面，但近來的作品卻大多用以表達出極為厭世的情感，畫作亦只餘下黑白二色。

（圖片來源：ig@limhengswee）

不過他的畫作完全不黑暗恐怖。畫中的可愛動物，臉上掛著厭世的表情，反而讓人覺得非常可愛，而且他的作品承載著大多數打工仔的情感，單憑簡單的筆觸已讓人覺得自己被明暸了。

（圖片來源：ig@limhengswee）

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