【Netflix】《權力遊戲》喪屍版：讓人心跳加速的《李屍朝鮮》！

如果你喜歡看喪屍片的話，絕對要看韓劇《李屍朝鮮》！

《李屍朝鮮》劇照

筆者非韓劇迷，難抵情情愛愛的狗血橋段，同時亦非常抗拒恐怖片，擔心看完之後會作惡夢。然而，因為女主角裴斗娜的原故，讓我在Netflix釋出《李屍朝鮮》的預告時就已雀躍萬分，更不理未看完的劇集，在劇集上架後就開展了《李屍朝鮮》之旅。

裴斗娜的原故，讓我在Netflix釋出《李屍朝鮮》的預告時就已雀躍萬分（《李屍朝鮮》劇照）

在Netflix煲劇的好處就是可以一口氣看完一整季。不得不讚韓國影視進步的速度，《李屍朝鮮》比想像中好，結合了當下最具娛樂性的元素：恐怖＋宮廷權鬥，讓人未擔心完主角會被喪屍咬死，就要擔心主角被奸臣害死，刺激感十足。而且節奏明快，以恐怖片而言，亦真的非常夠恐怖，讓筆者在要返工的情況下，仍僅花三個晚上就完成第一季度。

+ 7 + 6 + 5

改編自網路漫畫《神的國度》，故事講述李氏王朝因為皇帝重用奸妃一家，令整個國家民不聊生，窮得連樹皮及蟲都吃光了。奸妃一家為了要維繫手中權力，不僅一直打壓太子（亦即男主角），更命令太醫將已經死去的皇帝起死回生。結果皇帝在服用「生死草」後成為喪屍，更將這個喪屍「瘟疫」傳播開去，短短時間內，大半個國家的人民都變成了食人的喪屍。太子就在這個被追殺的背景下，背起救國救民的任務，腹背受敵。

《李屍朝鮮》劇照

據傳《李屍朝鮮》製作成本高達4000萬，《屍速列車》成本才不過是500萬。或許是製作費較多的原故（？）《李屍朝鮮》比《屍速列車》恐怖得多。筆者一個人在電視前看時，更有幾次被嚇得抓緊手上的毛公仔。

《李屍朝鮮》劇照

雖然看到第四、五集時，筆者腦海不禁一直彈出：「咁似《權力遊戲》」的感想，尤其是最後一集，無數喪屍蜂湧而出的畫面，更讓人自然聯想起異鬼南下的場景 ，不過若然你不是個強烈的反韓派，而且對喪屍片有好感的話，《李屍朝鮮》其實非常適合公眾假期與親友一起欣賞並消磨時間。

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